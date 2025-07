Trentacinque atleti di Reggiana Nuoto alle finali del “Campionato regionale di Categoria in vasca lunga” (CRCVL). Dal 18 al 20 luglio, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, si sono svolte le finali del Campionato regionale estivo 2025, che ha visto atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores scendere in acqua in due turni al giorno: semifinali individuali e finali di staffette al mattino, finali individuali al pomeriggio.

Sono stati ben 35 gli atleti della squadra granata ad essersi qualificati, per un totale di 99 finali disputate. Nella classifica a squadre il team granata si è piazzato al 7° posto su 36 squadre partecipanti (con 410 punti), dopo Rinascita Team Romagna al 6°, De Akker Team ssd a.r.l. al 5°, Imolanuoto ssd a.r.l. al 4°, NS Emilia ssd al 3°, Coopernuoto al 2° e CN Uisp Bologna al 1°.

Sul podio: Nicolò Baldi, oro nei 100 farfalla e nei 50 e 100 stile libero (Ragazzi 14); Gianpaolo Benelli, oro nei 200 stile libero e argento nei 100 (Ragazzi 1 e 2); Riccardo Stocchetti, oro nei 100 stile libero, argento nei 50 stile libero e nei 50 farfalla, bronzo nei 50 e 100 dorso (Juniores); Mattia Campanale, argento nei 200 rana (Juniores); Simone Ficarelli, oro nei 200 rana, argento nei 50 rana e nei 200 misti (Cadetti); Aurora Abbruscato, bronzo nei 50 stile libero (Senior). Nelle staffette la squadra reggiana ha ottenuto il bronzo nella 4×100 stile libero Ragazzi maschile (con Benelli, Galeotti, Baldi, Bernardi).

Con le finali si sono concluse le manifestazioni natatorie regionali e si è delineato anche chi gareggerà ai “Campionati Italiani di Categoria”, che si svolgeranno a Chianciano Terme dal’1 al 9 agosto. Per Reggiana Nuoto si sono qualificati 7 ragazzi: Riccardo Stocchetti, nei 50 e 100 farfalla, 50 e 100 dorso e 50 e 100 stile libero; Simone Ficarelli, nei 50, 100 e 200 rana e nei 200 misti; Nicolò Baldi, nei 50 e 100 stile libero e nei 100 e 200 farfalla; Gianpaolo Benelli, nei 50, 100 e 200 stile libero; Mattia Campanale, nei 200 rana; Sebastian Manfredi, nei 100 dorso; Alessandro Neri, nei 100 rana.

“Le finali regionali sono stati per la maggior parte dei nostri atleti l’ultimo appuntamento della stagione – commenta il direttore sportivo, Filippo Barbacini -. Da qui è uscita la formazione che parteciperà ai Campionati Italiani i primi giorni di agosto. Rimango molto soddisfatto della stagione disputata dai ragazzi fino ad ora. Il gruppo è in forte crescita: portare ben 35 atleti alla finali regionali è motivo di vanto per la nostra realtà”.