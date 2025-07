Taglio del nastro a San Lazzaro per la nuova ciclabile di via Fondè

È stato inaugurato questa mattina, mercoledì 23 luglio, il completamento del percorso ciclopedonale che collega le frazioni di Idice e Cicogna fino alla zona artigianale situata a nord della via Emilia. Si tratta dell’intervento di ricucitura dei percorsi ciclabili attualmente esistenti attraverso la realizzazione di due collegamenti di circa 600 metri e che di fatto danno piena attuazione al cosiddetto Corridoio 4 previsto dal Piano Particolareggiato della Mobilità Comunale (Biciplan) per una lunghezza complessiva di 1,7 km.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti la Sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, la Vicesindaca Sara Bonafè e l’Assessore comunale alla mobilità sostenibile, Luca Melega. L’intervento ha previsto una spesa di oltre 1 milione di euro, di cui 700mila finanziati attraverso i fondi regionali FESR 2021-2027 erogati attraverso un bando a cui il Comune di San Lazzaro ha partecipato per favorire la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale.

“Inaugurare il percorso ciclopedonale di via Fondè significa completare un tassello importante della nostra rete di mobilità sostenibile della nostra città – ha detto la Sindaca Marilena Pillati – Un’opera attesa da tanti cittadini e che migliora la sicurezza, valorizza la mobilità dolce e promuove uno stile di vita attivo. È un altro passo concreto per una San Lazzaro sempre più accessibile, connessa e attenta all’ambiente e alla qualità della vita di tutte e tutti”. “La realizzazione di questo nuovo tratto è motivo di grande soddisfazione – ha aggiunto l’Assessore alla mobilità Luca Melega – perché rappresenta la concretizzazione di un percorso pianificato negli anni che ha portato all’approvazione in Consiglio comunale nel gennaio 2024 del Biciplan, strumento che è stato determinante nell’acquisizione di un importante cofinanziamento e che ci ha consentito di realizzare il completamento del percorso numero 4 della rete ciclabile comunale. Un percorso che collega le frazioni di Cicogna e Idice a testimonianza, ancora una volta, dell’attenzione che il Comune ha verso le frazioni”.

Il primo tratto della pista ciclabile comprende la ricucitura tra due tratti esistenti, via Mario Conti e via Beato Bartolomeo dal Monte su via Fondè, ed è costituito da un percorso protetto per circa 130 metri che corre parallelamente a via Fondè in direzione via Vernizza raccordandosi così al tratto già presente. Il secondo, di lunghezza pari a circa 300 metri e di larghezza 4 metri, collega l’intersezione via Vernizza/Scuole del Farneto con la pista ciclabile esistente fino a via Viganò, sviluppandosi sul lato sinistro di via Fondè in direzione via Emilia. Installate anche due postazioni contabici per assicurare così un costante monitoraggio dei flussi ciclabili. Il progetto prevede anche la realizzazione di un ulteriore intervento lungo via Remigia che sarà completato entro il mese di settembre.