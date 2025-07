Linea AV Bologna – Milano: dall’11 al 17 agosto interventi di rinnovo dell’infrastruttura

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà fra lunedì 11 e domenica 17 agosto la sostituzione di alcuni deviatoi lungo la linea AV Bologna – Milano, in particolare nella tratta compresa fra i comuni di Castelfranco Emilia e Fidenza.

I lavori rientrano nei piani di manutenzione straordinaria della linea – percorsa ogni giorno da quasi 200 treni ad alta velocità – e si aggiungono alla manutenzione ordinaria che viene svolta pressoché quotidianamente, principalmente la notte quando non sono previsti treni in viaggio.

Saranno operativi contemporaneamente tre cantieri, nei quali lavoreranno circa 90 tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici coadiuvati da mezzi d’opera. In ogni cantiere si procederà prima con la rimozione dei deviatoi esistenti e la preparazione del piano di posa. A seguire i nuovi deviatoi – predisposti fuori opera – verranno movimentati mediante gru telescopiche e successivamente trasportati presso il punto di varo tramite mezzi motorizzati e caricatori. Seguiranno la sostituzione delle traverse e l’inghiaiatura del binario, per finire con il passaggio delle macchine rincalzatrici e profilatrici.

L’investimento di RFI ammonta a circa 12 milioni di euro.

Per consentire l’operatività dei cantieri, dall’11 al 17 agosto i treni AV fra Bologna e Milano utilizzeranno la linea convenzionale, con modifiche all’offerta consultabili sui sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie. Dal 18 al 25 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, i treni percorreranno le tratte oggetto dei lavori ad una velocità inizialmente ridotta che verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea a partire dal 26 agosto.

TRENITALIA, LINEA AV BOLOGNA – MILANO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Modifiche al programma di circolazione dei treni sulla linea AV Bologna – Milano per lavori a cura del gestore dell’infrastruttura.

Da lunedì 11 a domenica 17 agosto le Frecce di Trenitalia percorreranno la linea convenzionale e le Frecce con tappa abituale prevista nella stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana fermeranno a Reggio Emilia storica.

I canali di acquisto sono aggiornati con la nuova offerta e i nuovi orari di partenza e arrivo. Ciò consentirà a chi ha prenotato o prenoterà uno dei treni interessati di organizzare al meglio il viaggio conoscendone da subito la reale durata.

Nessuna modifica è prevista per le Frecce che già utilizzano la linea convenzionale, con fermate nelle stazioni di Modena, Reggio Emilia storica, Parma e Piacenza.

Dal 18 agosto le Frecce precedentemente deviate percorreranno nuovamente la linea AV. Come prevedono le norme, la loro velocità sarà inizialmente ridotta nelle tratte oggetto dei lavori e verrà innalzata gradualmente fino a raggiungere quella massima ammessa a partire dal 26 agosto. Le limitazioni di velocità comporteranno temporanei allungamenti dei tempi di viaggio di 15/20 minuti, anch’essi già calcolati e visibili sui sistemi di acquisto.

Si invitano i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso: i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso.

I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.