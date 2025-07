Lavori di asfaltatura in via Giardini a Ubersetto di Fiorano

Da lunedì 28 luglio 2025 e fino a venerdì 8 agosto sono previsti, a Fiorano Modenese, i lavori di rifacimento del manto stradale di via Giardini in località Ubersetto.

Prosegue così l’impegno del Comune di Fiorano Modenese per il miglioramento della qualità della rete viaria e della sicurezza stradale, con un investimento complessivo per l’anno 2025 di 800.000 euro, finanziato con risorse di bilancio, destinato a una serie di interventi strategici sul territorio.

Il cantiere si svilupperà dalla rotatoria di via Giardini con via Cirillo Mussini alla rotatoria con via Viazza I tronco. Verranno fresate ed asfaltate entrambe le corsie di marcia. L’importo dei lavori è di circa 279.000 euro.

Non saranno eseguiti lavori nel tratto di fronte agli ingressi delle ditte DSV ed Elios, area in cui è prevista prossimamente la realizzazione di una nuova rotatoria.

Per evitare rallentamenti e pericolose manovre di cambio corsia il senso di marcia in direzione Maranello resterà aperto, mentre il traffico in direzione Formigine, nel tratto interessato dai lavori, sarà deviato su via Cirillo Mussini, via Canaletto e via Viazza I tronco, per tutta la durata dei lavori.

Il traffico sarà regolato con movieri nei momenti in prossimità della rotatoria con via Viazza I tronco per regolamentare l’accesso all’area commerciale di Maranello 51.

I lavori saranno prorogati in caso di maltempo o altri imprevisti.

L’intervento si inserisce in una programmazione pluriennale che ha già visto importanti investimenti nel 2024 e che proseguirà nei prossimi anni con ulteriori azioni mirate al miglioramento della qualità urbana.