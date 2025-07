Il centro storico di Concordia diventa ufficialmente Hub urbano

Tra i 63 primi Hub Urbani e di Prossimità riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna c’è anche l’Hub Urbano del Centro Storico di Concordia. Grazie a questo riconoscimento, a cui hanno aderito 35 attività commerciali, ora potremo accedere all’assegnazione delle risorse per realizzare interventi di qualificazione, sviluppo e promozione. 14 milioni di euro sono messi a disposizione dalla Regione e verranno assegnati tramite un bando in uscita entro la fine del 2025.

“Sul centro storico di Concordia sono stati riaccesi i riflettori grazie alla mobilitazione avuta per il censimento FAI, facendolo diventare Luogo del Cuore. Ora, con il riconoscimento di Hub Urbano si determina un concreto punto di ripartenza per il centro storico” – sostiene Katia Pedrazzoli, vicesindaca con delega al Piano strategico per il centro storico. È stato il risultato di un lungo lavoro di confronto e progettazione – prosegue la vicesindaca – avuto con i diversi settori del Comune e con le Associazioni di categoria Ascom Confcommercio, CNA, Confesercenti e Lapam Confartigianato che dobbiamo ringraziare per la grande disponibilità. Un lavoro che si inserisce nel più ampio ‘Piano strategico del Centro Storico’ che l’Amministrazione presenterà in autunno e per il quale stiamo tessendo collaborazioni sovracomunali. La partecipazione delle attività commerciali che hanno aderito al Tavolo di Partenariato dell’Hub Urbano è stata straordinaria, segno della bontà di questa iniziativa e del lavoro svolto dall’assessorato al commercio. Il Tavolo di Partenariato e la Cabina di Regia saranno gli elementi chiave del coordinamento stabile tra Comune, associazioni di categoria e operatori economici; gli organi che permetteranno di dare continuità al percorso, monitorare i risultati e attivare progressivamente risorse”.

In seguito ad una approfondita analisi del contesto sociale e commerciale, le strategie di “Hub Urbano Concordia” si sviluppano con progetti a breve e a medio-lungo termine, negli ambiti di intervento che riguardano: l’innovazione, qualificazione e sviluppo del sistema commerciale nel centro storico, la qualificazione del contesto urbano, l’accessibilità e la mobilità sostenibile, l’aumento dell’attrattività. Progetti per i quali si potrà concorrere ai bandi di finanziamento regionali.

“Speravamo in questo esito positivo – dichiara la sindaca Marika Menozzi – per dare impatto tangibile dei nostri investimenti sul centro storico in termini di riqualificazione e di rafforzamento del tessuto economico. Il lavoro di ricostruzione post-sisma ha richiesto anni e risorse ma con lo sviluppo dell’Hub si potrà definire l’ampia visione di rilancio del paese sotto il profilo commerciale, turistico ma anche residenziale e abitativo. Ci mettiamo subito al lavoro per indirizzare le risorse economiche, che nei prossimi mesi saranno stanziate dalla regione, a beneficio del nostro centro storico.”

Concordia sulla Secchia è il primo Hub riconosciuto nei Comuni dell’Area Nord della Provincia di Modena. Auspichiamo che presto altri Comuni possano compiere questo passaggio per attivare tutte le sinergie utili a lavorare insieme su progetti condivisi, dalla valorizzazione delle ciclovie e dei cammini, al rilancio del commercio e dei centri urbani, dando forza alle politiche di promozione turistica avviate con l’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord.