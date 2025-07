Granfondo Matildica, presentata questa mattina la 53° edizione tra storia, sport e territorio

La Granfondo Matildica si prepara a tornare domenica 31 agosto con la sua 53ª edizione, confermandosi tra le manifestazioni ciclistiche più prestigiose e longeve d’Italia. Un evento che è molto più di una gara: è una celebrazione del territorio, della passione sportiva e del patrimonio storico di Reggio Emilia. I dettagli dell’edizione 2025 sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Marco Massari e l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli, il coordinatore delle Politiche sportive Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi e il presidente di Asd Cooperatori Paolo Pè.

“È con grande entusiasmo – ha affermato il sindaco Marco Massari – che diamo il benvenuto alla 53ª edizione della Granfondo Matildica, un appuntamento che, anno dopo anno, unisce sport, passione e valorizzazione del nostro straordinario territorio. La Granfondo non è solo una gara: è un momento di comunità, di festa, di promozione dei valori dello sport, della salute e del nostro territorio. Come amministrazione, crediamo fortemente nel potere aggregante di manifestazioni come questa, capaci di coinvolgere cittadini, associazioni e visitatori in un’esperienza condivisa. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che rendono possibile questa grande manifestazione.

“Eventi come la Granfondo Matildica – ha detto Stefania Bondavalli – rappresentano una bellissima opportunità di promozione del nostro territorio e delle nostre eccellenze locali. Si tratta di momento diventato ormai un classico dell’estate reggiana, un appuntamento atteso dai tanti atleti e appassionati che percorreranno le vie cittadine e che Reggio Emilia saprà accogliere calorosamente, come nelle precedenti edizioni. Un grazie in particolare va all’Asd Cooperatori e ai tantissimi volontari che anche quest’anno sono impegnati nella macchina organizzativa, e che rappresentano un valore aggiunto della manifestazione”.

“La Granfondo Matildica, che per il terzo anno si presenta con una veste internazionale, raccoglie idealmente il testimone dello storico arrivo nel maggio scorso di una tappa del Giro d’Italia, a Castelnovo ne’ Monti – ha detto Giammaria Manghi – dando continuità e un contributo importante alla visione proposta dalla Sport Valley Emilia-Romagna, che abbina lo sport alla promozione del territorio. Dal capoluogo alla collina, sino alla montagna reggiana, infatti, l’evento – giunto alla sua 53esima edizione – genera una rilevante opportunità di vetrina delle bellezze naturalistiche, storiche e culturali, senza dimenticare le eccellenze eno-gastronomiche della provincia reggiana, assicurando benefici diretti ed indiretti alle comunità coinvolte. Tutte ragioni per cui la Regione continua a sostenerlo, nell’ambito del calendario eventi Sport Valley 2025”.

“La Granfondo Matildica è una manifestazione che appartiene alla nostra comunità – ha dichiarato Paolo Pè, Presidente della ASD Cooperatori – e ogni anno, grazie all’impegno corale delle istituzioni, dei volontari e dei nostri partner, riusciamo a offrire un’esperienza sportiva di altissimo livello, riconosciuta anche a livello internazionale. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento”.

Tra le novità principali di quest’anno c’è la doppia validità mondiale: la Granfondo e la Mediofondo saranno infatti gare di qualificazione ai Mondiali di ciclismo amatoriale UCI, e per la prima volta daranno accesso sia ai Mondiali 2025 in Australia che a quelli 2026 in Giappone.

Il tracciato attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia reggiana: dal Ventasso alla Pietra di Bismantova, dai Castelli di Canossa, Carpineti e Rossena fino a Quattro Castella, con alcuni tratti rivisitati per ripercorrere le strade recentemente riasfaltate in occasione del Giro d’Italia.

“Siamo fieri di poter offrire agli atleti un percorso sicuro, spettacolare e tecnicamente completo – ha aggiunto il Presidente – e al tempo stesso di promuovere le eccellenze naturalistiche, storiche ed enogastronomiche del nostro territorio”.

Anche l’edizione 2025 sarà all’insegna dell’inclusività: oltre alla Granfondo e Mediofondo, sarà infatti disponibile un percorso cicloturistico da 71 chilometri, aperto anche alle e-bike, pensato per chi desidera vivere l’esperienza senza spirito agonistico ma con lo stesso entusiasmo.

Sul fronte della sicurezza, saranno impegnati oltre 300 addetti tra forze dell’ordine e volontari, oltre a 8 ambulanze e 2 vetture mediche attrezzate. La Prefettura ha disposto la chiusura temporanea delle strade al passaggio degli atleti, garantendo così condizioni ottimali per la gara.

Il Presidente chiude con un ringraziamento sentito: “Un grazie particolare va alla Regione Emilia-Romagna, con il progetto Sport Valley, al Comune di Reggio Emilia e a tutti i comuni attraversati dalla gara, così come ai nostri sponsor che da anni sostengono la Granfondo Matildica e tutte le attività sociali e sportive della nostra associazione. La loro fiducia è per noi uno stimolo continuo a migliorare”.

Le iscrizioni sono aperte e il conto alla rovescia è già partito. La Granfondo Matildica vi aspetta il 31 agosto, per scrivere insieme una nuova pagina di sport e passione.

Info su: https://www.granfondomatildica.it/