Gli hub urbani di Fiorano, Formigine e Sassuolo

Ci sono anche Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo tra i 63 primi hub urbani e di prossimità riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna con determina n°13724 del 16/07/2025 che ora potranno accedere a risorse per 14 milioni di euro, assegnati dalla Regione tramite un bando in uscita entro la fine del 2025.

I fondi a disposizione dovranno finanziare interventi su arredi urbani, accessibilità, innovazione e promozione, offrendo più servizi, spazi pubblici più curati e una risposta concreta alle difficoltà di tante attività locali.

La Regione Emilia Romagna ha riconosciuto l’Hub urbano di Sassuolo, l’Hub urbano Fiorano Città del Santuario, l’Hub urbano di Formigine Centro Verde Vivo e l’ Hub prossimità Frazione di Spezzano.

Il progetto degli Hub Urbani è stato realizzato di concerto e in condivisione con le Associazioni di categoria CNA, Confcommercio, Confesercenti e Lapam Confartigianato con l’obiettivo di ottenere una valorizzazione e al tempo stesso innovazione dei centri storici con lo sviluppo integrato delle aree urbane periferiche con vocazione commerciale e turistica.

La legge regionale 3 ottobre 2023, n. 12 Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi ha innovato le politiche regionali rivolte alla qualificazione della rete commerciale e distributiva dei centri urbani in una ottica più vasta che guarda allo sviluppo dell’economia urbana come motore dello sviluppo delle aree urbane e delle comunità locali , innovando gli strumenti per la qualificazione e innovazione delle strutture e delle imprese e le azioni di marketing delle aree commerciali, agendo anche sulla governance attraverso nuovi strumenti diretti a migliorare lo sviluppo, la gestione e la promozione degli interventi aumentandone l’efficienza, la continuità̀ , l’attrattività facendo leva sulla capacità delle imprese di fare rete e di evolversi anche in attività multiservizi attraverso processi di innovazione e ibridazione e collegandosi ad altri ambiti di intervento (rigenerazione e valorizzazione urbana, offerta culturale, attrazione turistica, valorizzazione dei prodotti tipici, green economy).

L’Accordo di Partenariato, sottoscritto dai soggetti interessati all’individuazione e alla realizzazione delle politiche attive di sviluppo dell’Hub, ha durata triennale.

La finalità della L. R. 12/23 è quella di promuovere e favorire lo sviluppo dell’economia urbana verso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete commerciale e dei servizi, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore competitività, attrattività e resilienza dei territori e del sistema imprenditoriale e rispondere più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo ponendo al centro la rete commerciale, dei pubblici esercizi e dei servizi, in relazione con lo spazio pubblico.