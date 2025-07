Federica Marcacci è confermata come presidente del Turismo per Lapam Confartigianato

Federica Marcacci, titolare dell’attività Hotel Castello, è confermata presidente della categoria Turismo per Lapam Confartigianato. L’elezione è avvenuta al termine dell’evento congressuale, a cui ha partecipato tra gli ospiti Mirko Lalli, esperto nazionale di turismo e innovazione digitale, che si è soffermato su come affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dai nuovi strumenti tecnologici e dall’intelligenza artificiale.

«Affronto questo secondo mandato con grande senso di responsabilità – dichiara la neo presidente rieletta –. Il settore sta attraversando un momento positivo dopo anni difficili, ma è proprio per questo motivo che dobbiamo cavalcare l’onda e mantenere uno standard qualitativo dell’offerta e dei servizi elevato, così da richiamare sempre più visitatori in un territorio ricco di eccellenze e che si presta all’accoglienza».

L’evento congressuale dedicato al turismo è stato un momento per tracciare un quadro della situazione. Come emerge dall’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, nel 2024 la provincia di Reggio Emilia ha registrato un +0,6%, rimanendo tuttavia al di sotto del livello pre pandemia (-8,7% sul 2019). Nel lungo periodo il calo è diffuso sia tra il turismo italiano (-9,6%) che straniero (-6,4%). Soffrono anche le presenze estive, che nel 2024 crescono del 3,9% in provincia di Reggio Emilia, tuttavia rimangono inferiori del 5,7% rispetto al pre pandemia. Tra i principali trend del turismo cresce il turismo esperienziale, che comprende tra le altre cose visite a laboratori artigiani e siti produttivi, in particolare nei viaggi a carattere culturale e paesaggistico, su cui il nostro territorio ha tanto da esprimere.

«Questi dati – conclude Marcacci – confermano come il territorio reggiano stia soffrendo più di altre province emiliano-romagnole. I visitatori stanno ricercando sempre di più un’epsrienza che abbini la cultura al paesaggio: in questo senso è importante puntare anche sul cicloturismo che sta riscoprendo una crescente valorizzazione. È importante rimanere aggiornati con le tendenze e offrire le migliori esperienze possibili, puntando anche su un turismo slow fuori stagione per diversificare maggiormente l’offerta per richiamare sempre più visitatori non solo nei periodi di maggior concentrazione ma anche negli altri momenti dell’anno».