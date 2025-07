Vìola il divieto di avvicinamento alla madre: 27enne arrestato a Campagnola Emilia

Nel 2023 si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti verso la madre, tanto che la stessa lo allontanò dalla propria abitazione. Lui all’epoca dei fatti 25enne, quotidianamente sfogava la sua rabbia per futili motivi sulla madre, mettendo in atto una serie di condotte illecite e reiterate, in cui la molestava e vessava mediante continue gravi offese, insulti e minacce fino all’ultimo episodio avvenuto il 16 maggio 2023. La madre, terrorizzata, contattò subito i carabinieri di Campagnola Emilia, i quali giunti sul posto si accorgevano all’istante che il 25enne versava in uno stato di agitazione e manifestava aggressività anche verso i militari stessi.

A seguito dell’ultimo grave fatto la donna ha trovato la forza e il coraggio di aprirsi di raccontare tutto ai carabinieri, che avviavano nell’immediatezza le indagini al termine delle quali denunciavano l’uomo alla locale Procura della Repubblica per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. La Procura reggiana, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri richiedeva immediatamente ed otteneva dal GIP l’applicazione nei confronti del giovane della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con il divieto assoluto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche indirettamente con lei.

A distanza di due anni, il 27enne, nella mattinata di ieri, in palese violazione del provvedimento, si è presentato presso l’abitazione della madre, chiedendo insistentemente di entrare. La donna ha allertato nell’immediato i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, i quali giunti tempestivamente sul posto sorprendevano il 27enne presso l’abitazione della madre, traendolo in arresto in flagranza di reato. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.