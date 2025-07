Mattia Scarpa è il Club Referee Manager dei granata

AC Reggiana arricchisce il proprio organico in materia di relazione con i direttori di gara affiancando allo storico addetto all’arbitro, Roberto Tarrachini, la nuova figura del club referee manager, Mattia Scarpa.

A Scarpa, ex arbitro CAN con una ricca esperienza fatta di oltre 170 gare tra Serie A, Serie B, Coppa Italia e AVAR in carriera, sarà affidata la gestione del rapporto con la terna arbitrale e il confronto da un punto di vista tecnico in merito alle scelte effettuate in campo. Sarà il punto di riferimento per lo staff e i calciatori in tema di formazione sul regolamento nel corso della prossima stagione e contribuirà con la sua professionalità a fare della Reggiana un club sempre più strutturato e all’avanguardia.

La società porge il più caloroso benvenuto a Mattia e i migliori auguri di buon lavoro in granata.