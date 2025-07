Lavori pubblici e asfaltature a Mirandola: il punto dell’Assessore Carafoli

Con l’arrivo dell’estate e in vista della stagione autunnale, il Comune di Mirandola ha avviato un piano straordinario per il miglioramento della rete viaria, con tre importanti cantieri che interessano il centro urbano e le frazioni. L’investimento complessivo supera 1 milione di euro.

Lavori già in fase di conclusione: Partiti lo scorso 7 Luglio, i primi interventi hanno riguardato l’asfaltatura di diversi tratti urbani e strade nelle frazioni. In particolare, sono stati oggetto di rifacimento il manto stradale di Via Luosi, Via del Mercato, Via Spagnola, Via San Giovanni, e alcune vie di Quarantoli e Tramuschio. Il valore dell’intervento è pari a 400.000€ e ha consentito di risolvere le situazioni più critiche, migliorando la sicurezza e la percorribilità di arterie fortemente deteriorate.

Strade bianche: via ai lavori nelle frazioni. A breve prenderanno il via anche i lavori di sistemazione delle strade bianche presenti nelle frazioni: tra queste Via Pitoccheria, Via delle Partite, Via Gavello, Via Guidalina (tratto asfaltato), Via Viazzola, Via Valdisole e Via Forcole. Il progetto, dal valore di 140.000€, prosegue un primo intervento avviato in primavera e mira a ripristinare funzionalità e sicurezza sui tratti in ghiaia.

Settembre: al via i lavori più consistenti. Il cantiere più rilevante partirà a Settembre 2025, con un investimento di 740.000€. L’intervento riguarderà arterie principali come Via Circonvallazione, oltre a Via Carso, Via Volturno, Via Piave, Via Montenegro, Via Bosco e Via Cairoli. Oltre alla nuova asfaltatura, sono previsti anche incroci e attraversamenti pedonali rialzati, per migliorare la sicurezza, in particolare all’incrocio tra Via San Martin Carano e Via Tagliate e in Via Punta.

Più parcheggi in centro storico: Nel corso dell’estate sono stati effettuati due interventi di razionalizzazione dei parcheggi in centro storico. In Piazzale Marconi sono stati ricavati 8 nuovi stalli grazie a una riorganizzazione dei flussi. Altri 8 posti auto sono stati recuperati in Via Don Minzoni, nel tratto tra Via Luosi e Via Roma, grazie al ripristino del senso unico di marcia, reso possibile dalla soppressione della fermata del trasporto pubblico locale, attiva fino a fine 2024.

“Sono stati avviati e stanno per partire cantieri per un valore economico complessivo di oltre un milione di euro per la manutenzione delle strade – dichiara l’Assessore Carafoli – un investimento concreto che segna l’inizio di un percorso di rinnovamento infrastrutturale. Non ci fermiamo qui: questo è solo il punto di partenza. Sappiamo che le criticità sono ancora molte, e alcuni interventi richiederanno tempo e risorse importanti. Ma la direzione è chiara: migliorare la nostra rete viaria, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è una priorità condivisa da tutta l’Amministrazione.”