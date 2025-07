Infanzia, reclutamento educatori fascia 0-6: oggi in Commissione al Senato l’approvazione di un emendamento risolutivo del problema

“Soddisfazione e apprezzamento anche per i tempi veloci in cui si è arrivati a questo risultato, molto importante e atteso, che pone fine a un’ingiustizia e permette finalmente di ridare serenità e certezze a tante lavoratrici e lavoratori in ansia per il proprio futuro professionale. Un risultato a cui si è giunti grazie alla collaborazione proficua con i sindacati e alla sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte”.

Così l’assessora alla Scuola e alle Politiche per l’Infanzia della Regione Emilia-Romagna, Isabella Conti, sull’approvazione, oggi in VII Commissione al Senato, di un emendamento che permette di risolvere il problema del reclutamento degli educatori per la fascia 0-6: tutti quei laureati in Scienze dell’Educazione negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 che erano esclusi dalla possibilità di partecipare ai bandi per i servizi educativi per l’infanzia a causa del mancato riconoscimento dei crediti formativi richiesti dal Decreto legislativo 65/2017 e dal Decreto ministeriale 378/2018.

“Pur non essendo questo tema di competenza regionale- aggiunge Conti- ci siamo subito attivati con i Ministeri competenti, in particolare quello dell’Università e Ricerca, per costruire una soluzione giusta, che riconoscesse i percorsi pregressi e potesse valorizzare l’esperienza maturata nei servizi. Ringraziamo quindi la ministra Bernini per avere ascoltato le esigenze di Regioni e Comuni e avere in tempi rapidi affrontato il problema”.

“L’interesse di tutte le istituzioni coinvolte, a partire dalla Regione Emilia-Romagna, era quello di non lasciare soli i lavoratori e le lavoratrici in un momento così critico, e di trovare una soluzione che potesse garantire equità, riconoscimento e tutela per chi opera quotidianamente nei servizi educativi dell’infanzia, fondamentali per il nostro sistema educativo”.

“La collaborazione tra istituzioni e l’impegno del Governo- chiude l’assessora- ha permesso di giungere in tempi rapidi a una soluzione che finalmente potrà restituire serenità a tanti giovani, in molti casi già impegnati con passone e competenza nei servizi educativi dei nostri comuni”.