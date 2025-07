Imprenditoria femminile: Francesca Paoli Vicepresidente Vicaria del Comitato Camerale

L’imprenditrice reggiana Francesca Paoli, Vicepresidente di Confindustria, è stata eletta Vicepresidente Vicaria del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio dell’Emilia.

La nomina, all’unanimità, è avvenuta nell’ambito dell’organismo in cui sono presenti le 27 esponenti delle associazioni rappresentate nel Consiglio dell’Ente camerale.

Francesca Paoli – presidente e CEO della Dino Paoli srl e presidente della Piccola Impresa di Confindustria Reggio Emilia – affiancherà la Presidente Linda Davighi e la Vicepresidente Federica Bussandri, ai vertici di un Comitato che opererà nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, riprendendo così il percorso per molti anni condotto dagli analoghi strumenti attivi nelle singole province.

“In questo modo – sottolinea Francesca Paoli – si potranno valorizzare le esperienze già maturate e, soprattutto, favorire nuove collaborazioni fra territori e categorie per incentivare la crescita di quel tessuto imprenditoriale femminile che contribuisce sensibilmente allo sviluppo economico e sociale emiliano”.

Sulle priorità di lavoro, la Vicepresidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile non ha dubbi; “dobbiamo lavorare intensamente – sottolinea – per dare vita a progetti che sostengano le giovani imprenditrici in percorsi che sicuramente non sono facili, ma sono essenziali tanto per le donne quanto, più complessivamente, per un tessuto imprenditoriale che genera lavoro, ricchezza, servizi e coesione sociale nei nostri territori”.

“Questo impegno – prosegue Francesca Paoli, che è anche Vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature e dell’Automotive Women Association – è fondamentale soprattutto oggi, nel momento in cui anche l’imprenditoria femminile risente di una tendenza al calo del numero delle esperienze attive”.

“Nelle tre province emiliane che fanno capo alla Camera di Commercio dell’Emilia – spiega Francesca Paoli – vi sono quasi 23.000 imprese femminili, che rappresentano il 20% di tutte le imprese attive; a Reggio Emilia questo straordinario patrimonio è rappresentato da 8.968 imprese, ma i dati del primo trimestre 2025 ci indicano una flessione del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024”.

“Ecco perché – osserva la Vicepresidente Vicaria del Comitato camerale per l’Imprenditoria Femminile, molto impegnata anche nel mondo del sociale come socia fondatrice dell’Associazione I Fiori di Prato – dobbiamo sviluppare analisi e proposte che ridiano slancio all’imprenditoria femminile e all’attrattività di percorsi cui si legano opportunità individuali, ma anche ricadute fondamentali per le comunità”.

Del Comitato, come si è detto, fanno parte 27 esponenti del mondo dell’impresa; per la provincia di Reggio Emilia, insieme a Francesca Paoli, sono presenti Elisa Azzolini (Confcommercio), Francesca Benelli (Legacoop Emilia Ovest), Greta Guidetti (Lapam Confartigianato), Claudia Pellegrini (CIA), Beatrice Sgarbi (CNA) e Alessandra Torreggiani (Confesercenti). Nel Comitato, che include 8 consigliere di Parma e 7 di Piacenza, sono inoltre presenti, con rappresentanze che vanno oltre i confini provinciali, Loretta Losi (membro del Consiglio e della Giunta camerale), Angela Calò (in rappresentanza delle confederazioni sindacali delle delle tre province), Silvia Dodi (indicata da Adiconsum Emilia-Romagna), Michela Pacchiani (designata dall’Abi nazionale), Monia Repetti (di nomina Coldiretti per Parma, Piacenza e Reggio Emilia).