Il Sindaco Massari su Reggio Children: “Nessuna privatizzazione, né ora né in futuro”

“All’interno del mondo educativo reggiano si sta sviluppando in questi giorni un dibattito che poggia su un equivoco.

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: non c’è nessun disegno che miri a privatizzare il patrimonio educativo rappresentato da scuole e nidi d’infanzia di Reggio Emilia. Credo non sia corretto parlare di qualcosa che non esiste e non è all’ordine del giorno.

L’amministrazione comunale ha il pieno controllo delle dinamiche che riguardano Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Reggio Children srl e Fondazione Reggio Children e l’impegno del sindaco e dell’amministrazione è quello di lavorare per potenziare, valorizzare, sostenere il nostro sistema educativo che è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Lo facciamo e lo faremo sempre insieme a operatori, pedagogiste, insegnanti, genitori, rappresentanti sindacali così come è sempre stato fatto anche dalle precedenti amministrazioni.

Ogni decisione che assumeremo sugli assetti del sistema Reggio Children avrà l’obiettivo di difendere e valorizzare questa eccellenza pubblica reggiana; saranno sempre scelte condivise e il Comune continuerà ad avere la regia dei piani di sviluppo e della governance del sistema.

Continueremo soprattutto a operare in continuità con l’eredità di Loris Malaguzzi e di Carla Rinaldi, della loro capacità di innovare mantenendo salde le radici di un linguaggio educativo unico e prezioso”.

Marco Massari

Sindaco di Reggio Emilia