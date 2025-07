Il sindacato pensionati SPI e la CGIL a fianco di Casa Cervi e Anpi nell’organizzazione delle Pastasciutte antifasciste

Il 25 luglio 1943 i fratelli Cervi e la loro famiglia prepararono e offrirono chili di pasta a tutta la comunità della vicina Campegine per festeggiare la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini a seguito della riunione del Gran Consiglio del Fascismo.

Nel solco di quella tradizione, a Casa Cervi il 25 luglio di ogni anno viene riproposto questo evento della pastasciutta come simbolo di resistenza e di festa. Ma la Pastasciutta antifascista viene organizzata oggi anche in molti comuni della nostra provincia e di tutta Italia da persone e associazioni che continuano a celebrare i valori antifascisti, mettendo al centro il cibo come simbolo di condivisione e libertà.

Il sindacato pensionati Spi e la Cgil sono a fianco degli organizzatori nella promozione di molte iniziative a Reggio Emilia e in provincia.

PASTASCIUTTE ANTIFASCISTE

Giovedì 24 luglio

Rolo, dalle ore 20.00 nell’area sportiva di Via Pertini

Poviglio, dalle 20.30, al Circolo Kaleidos

Venerdì 25 luglio

Reggio Emilia, dalle ore 20.30 Circolo Arci Pigal di Via Petrella

(prenotazione al 366.3465465)

Scandiano, dalle ore 20.15 al Circolo Le Ciminiere

(prenotazione al 351.5715260)

Rio Saliceto, dalle 20.30 al Parco comunale Giacomo Ulivi

(prenotazione al 333.3488654/ 339.3882283)

Fabbrico, dalle ore 20.00 al Circolo Arci Arcobaleno

(prenotazione al 333.1159952)

Rubiera, dalle ore 20.30 in centro, Via Emilia

(prenotazione al 338.7535277)

Gualtieri, dalle ore 20.00 in Piazza Bentivoglio

(prenotazione al 338.8792299)

Brescello (a Lentigione), dalle ore 20.00 in Via Salvemini

(prenotazione al 331.1415764)

Cavriago, dalle ore 20.00 al Palazzetto di Strada Pianella

(prenotazione al 346.3385190)

San Martino in Rio, dalle ore 20.00, Prati della Rocca Estense

(prenotazione al 333.7788739)

Castelnovo ne’ Monti, dalle ore 19.30 Circolo Arci Gombio

(prenotazione al 333.4533667)

Domenica 27 luglio

Reggio Emilia, Piazza Prampolini dalle 18.00 alle 23.00

Martedì 29 luglio

Cadelbosco di Sotto, dalle ore 20.00 Circolo Arci Lombardo Chierici

(prenotazioni al 339.8574130)