Due nuovi defibrillatori a Casalgrande

Altri due Defibrillatori Semiautomatici Esterni per rendere Casalgrande un luogo sempre più sicuro dal punto di vista della tutela della salute della sua comunità.

Prosegue l’iniziativa ‘Casalgrande for Life’, un progetto meritoriamente sviluppato da Ema Emilia Ambulanze con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione comunale di Casalgrande per dotare di dispositivi salvavita l’intero territorio di Casalgrande entro la fine dell’anno.

Lunedì 28 luglio, a partire dalle 19.15 ne verranno installati due in rapida successione.

La prima inaugurazione sarà al Parco Amarcord ed è il frutto del ricavato della cena di beneficenza del 12 aprile 2025 al Parco del Liofante di Salvaterra promossa da Pro Loco Casalgrande.

La seconda, a seguire, sarà in Via Aosta (all’angolo di Via Torino) ed è il frutto del ricavato del musical ‘Ti chiamerò Pinocchio’, a cura della Compagnia amatoriale “Parentesi Aperta”, andato in scena sabato 8 febbraio 2025 unitamente al ricavato del concerto “Scomporre e ricomporre” del 22 marzo 2025 a cura di Roberto Valgimigli e Fabrizio Fornaciari.

La cittadinanza è invitata a partecipare.