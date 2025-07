Classicstango: un concerto imperdibile con il Duo61 a Guastalla

Giovedì 24 luglio 2025, alle ore 21:30, la splendida cornice di Villa Maiolani, in via Volturno 1 a Guastalla, ospiterà “CLASSICSTANGO”, un concerto di musiche classiche e tango eseguito dal DUO61. L’evento, a ingresso gratuito, fa parte della rassegna “Spettacoli in Villa” all’interno del programma “ESTATE ESTESA”, che prevede oltre 100 eventi estivi a Guastalla.

Il DUO61 è composto da Cristiano Boschesi al trombone e Stefano Caniato al pianoforte. Una curiosità sul nome del gruppo? Entrambi i musicisti sono nati nel 1961 e nel 2022, anno di uscita del loro CD, hanno compiuto 61 anni.

Cristiano Boschesi, diplomatosi nel 1980 sotto la guida del Maestro Mario Pezzotta, vanta una carriera ricca e variegata. Dal 1984 è titolare della cattedra di trombone presso il Conservatorio statale di Musica “L. Campiani” di Mantova e ha svolto un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero. Ha partecipato a numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive, collaborando con importanti orchestre nazionali e con gruppi di musica antica, contemporanea e leggera, come i celebri “Ottoni di Verona”. Vanta, inoltre ,collaborazioni con direttori ed esecutori di fama internazionale.

Stefano Caniato è noto principalmente come pianista jazz, un ruolo che lo ha visto protagonista in festival e rassegne in diverse parti del mondo, con numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive e collaborazioni con artisti di grande calibro. Nel corso degli anni ha coltivato una profonda passione per la musica classica e la composizione, il che gli permette di sentirsi a suo agio in una vasta gamma di stili musicali.

Il programma della serata “Classicstango” prevede un repertorio affascinante che include:

“Trombone Sentimentale” di Boschesi

“Sonata” (Allegro moderato/Calmo/Allegro) di Caniato

“Deux Danses” (Danse Sacrée/Danse Profane) di Defaye

“Nunca Tuvo Novio” (solo pianoforte) di Gardel

“Trombone Tango” (solo trombone) di Nichifor

Un “Tango Medley” che comprende “Por una cabeza” di Gardel, “Oblivion” e “Libertango” di Piazzolla

“A Fuego Lento” di Salgan

“Lady” di Milani

L’evento è patrocinato dal Comune di Guastalla con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Guastalla ai numeri 0522 839756/761 o via email all’indirizzo ufficiocultura@comune.guastalla.re.it.