45° anniversario della strage di Ustica, le iniziative “Attorno al Museo” domani al Parco della Zucca

“Sono particolarmente orgogliosa di accogliere, anche in questa 16ma edizione della rassegna Attorno al Museo, lo spettacolo ideato dai giovani musicisti e musiciste del Conservatorio Martini di Bologna. È fondamentale per l’Associazione la collaborazione con questa come con altre istituzioni della città perché il Museo sia corpo vivo, luogo di incontro, collaborazione e scambio, spazio capace anno dopo anno di sollecitare nuovi sguardi su una tragedia che ancora vive non solo nel ricordo dei familiari delle vittime, ma in quello di chiunque abbia a cuore la dignità del nostro Paese”: così Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, a proposito di Vocodìa, lo spettacolo ideato e interpretato dai giovani allievi e allieve del Conservatorio bolognese, in programma, domani, mercoledì 23 luglio al Parco della Zucca, in via di Saliceto 5, alle 21.15, con ingresso gratuito.

Una performance per voce e live electronics in 4 atti, corrispondenti ad altrettante parole chiave – Tragedia, Frammenti, Interferenze, Memoria – che utilizza il teatro antico come specchio della tragedia di Ustica, un abisso che si manifesta senza apparente ragione e in cui ogni differenza si scioglie nel respiro eterno del mare. Le voci delle vittime riemergono sotto forma di coro tragico, un coro di testimonianze e ricordi, di parole di verità, denuncia, giustizia distorte, soffocate, cancellate. Il live del quartetto di musicisti insinua la musica dove la parola fallisce, dà nuovo corpo alla tristezza e alla rabbia, diventa di volta in volta interferenza, mezzo e surrogato alla parola e della parola, in uno spazio sonoro che si increspa, si frammenta e che infine diventa eco della memoria.

Come in ogni serata di rassegna, al Parco della Zucca saranno presenti i Piatti della solidarietà grazie alla collaborazione con Cucine Popolari Bologna e Casa di Quartiere Montanari. Il Museo per la Memoria sarà aperto dalle ore 20 alle 23 e sarà possibile accedere alla visita guidata gratuita a cura del Dipartimento educativo MAMbo, Museo Morandi: la prenotazione è obbligatoria scrivendo alla mail mamboedu@comune.bologna.it

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.attornoalmuseo.it

