Un grande successo il Summer Barbecue del Grade al parco dell’ex Ospedale Spallanzani

Ha visto una grandissima partecipazione la serata che la Fondazione Grade Onlus ha tenuto nel parco dell’ex Ospedale Spallanzani con il Summer Barbecue: un’occasione per gustare specialità alla griglia in stile USA, preparate dai maestri di Emilian Piggers, ma ancor di più per incontrarsi, stare bene insieme anche grazie alla musical live dei Soul What? e conoscere i progetti in cui la Fondazione reggiana è impegnata in questo periodo, come sempre a sostegno del reparto di Ematologia, ma anche di altri servizi fondamentali del Santa Maria Nuova.

Ne hanno parlato il Presidente del Grade, Francesco Merli, la Direttrice generale della Onlus Valeria Alberti, il Direttore generale dell’Ausl di Reggio Davide Fornaciari e il Sindaco di Reggio Marco Massari, che è una presenza assidua degli eventi Grade anche da prima di essere stato eletto amministratore comunale. Sia lui che Fornaciari hanno sottolineato l’importanza fondamentale del Gruppo Amici dell’Ematologia nel supportare l’alto livello dei servizi al Santa Maria Nuova, e di come attraverso la Onlus si rafforzi un legame molto stretto tra lo stesso ospedale e la comunità reggiana. Il dottor Fornaciari in questo senso ha evidenziato il valore del 5×1000, che vede il Grade tra le prime associazioni in regione per numero di sottoscrittori, ringraziando la Onlus per il grande lavoro che porta avanti.

Merli ha poi ripercorso i progetti che vedono impegnato il Grade in questo periodo: “Stiamo procedendo passo dopo passo nella nuova, importantissima raccolta fondi destinata all’acquisto di una innovativa risonanza magnetica a 3 Tesla per il servizio di Radiologia del Santa Maria Nuova, una strumentazione di ultima generazione che amplierà di molto le possibilità diagnostiche, e che ha un costo di 1 milione e 500 mila euro. Questo strumento sarà a servizio dell’intera provincia a testimoniare la vocazione di Grade, che è quella di favorire la crescita complessiva della nostra sanità”. Uno strumento la cui rilevanza è stata confermata anche dal dottor Pierpaolo Pattacini, Direttore del dipartimento diagnostica per immagini e direttore della struttura complessa di radiologia, presente alla serata. Presenti anche diversi professionisti che negli anni passati hanno rappresentato la storia dell’ematologia reggiana, alle quali Merli ha voluto donare delle t-shirt personalizzate, e li ha indicati come esempio per i giovani che oggi rappresentano il presente e il futuro del reparto.

“Voglio ringraziare tutti i nostri straordinari volontari – ha aggiunto Valeria Alberti – che ci danno l’opportunità di organizzare grandi eventi come questa serata, ma anche tutti coloro che vi hanno preso parte sostenendo così il Grade. Abbiamo in calendario tanti altri appuntamenti a sostegno della Fondazione nelle prossime settimane estive, potete consultarli sul nostro sito grade.it”.