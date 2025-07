Torrente Cerca, via ai lavori a Casinalbo

Sono iniziati nei giorni scorsi a Casinalbo i lavori di manutenzione straordinaria del torrente Cerca, in un’area che ha subito significativi allagamenti a seguito degli eventi meteo eccezionali dell’ottobre 2024 e di giugno. L’intervento è realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, ente competente per la gestione e la manutenzione dei corsi d’acqua, con l’obiettivo di contribuire a contrastare e ridurre in futuro gli effetti di questi eventi meteo particolarmente intensi caratterizzati da forti o fortissime piogge, che rappresentano una delle conseguenze più evidenti del cambiamento climatico.

L’intervento riguarda opere di manutenzione straordinaria sulle sponde e l’alveo del torrente e ha l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità del corso d’acqua, mantenendolo pulito e in condizioni di deflusso corretto. Il torrente Cerca, infatti, in occasione di precipitazioni particolarmente abbondanti, ha generato allagamenti nei terreni adiacenti, nelle strade limitrofe come via Bassa Paolucci e via Turchetto e nelle relative abitazioni, rendendo necessario un programma di manutenzione mirato.

I lavori, la cui conclusione è prevista per la fine del mese di agosto, sono stati richiesti dal Comune di Formigine subito dopo l’esondazione conseguente alle forti piogge dell’ottobre 2024. Dopo una serie di sopralluoghi congiunti, Regione e Amministrazione comunale hanno condiviso la necessità di un intervento strutturale, che ha preso il via in questi giorni.

Dichiara Andrea Corradini, assessore alla Manutenzione del Territorio: “Abbiamo coinvolto la Regione Emilia-Romagna chiedendo di intervenire già dallo scorso anno, subito dopo l’esondazione e gli allagamenti conseguenti alle forti piogge del 18 e 19 ottobre 2024, che hanno coinvolto in particolare via Turchetto e via Bassa Paolucci. Dopo i sopralluoghi effettuati insieme ai tecnici regionali, che ringrazio per l’ascolto e la disponibilità, siamo dunque arrivati all’apertura del cantiere. È un intervento molto importante che contribuisce ad aumentare la messa in sicurezza del torrente Cerca e delle aree limitrofe e recepisce le richieste di intervento dei residenti della zona, con cui abbiamo avuto diversi confronti diretti prima dell’inizio dei lavori. La manutenzione dei corsi d’acqua è un tassello imprescindibile per affrontare in modo strutturale il tema del dissesto idraulico”.

Un corso d’acqua pulito, manutenuto e adattato alle nuove esigenze climatiche rappresenta infatti il primo presidio per la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti. Per il torrente Cerca è attualmente allo studio anche un secondo intervento di manutenzione, con uno stanziamento da circa 160mila euro sul 2026 da parte direttamente dal Comune di Formigine.