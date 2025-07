La Regione ha riconosciuto l’hub urbano “Vignola Centro”

Gli uffici del Comune di Vignola, insieme alle associazioni del commercio, avevano lavorato celermente con l’obiettivo di rientrare nel primo gruppo di Comuni a intraprendere il percorso. Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficializzazione: la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto l’hub urbano “Vignola Centro” che ora potrà partecipare al bando che assegnerà ingenti risorse per realizzare interventi di qualificazione, sviluppo e promozione dell’area del centro cittadino.

“Si tratta di una importante opportunità per lo sviluppo del centro e della rete del piccolo commercio locale che come Amministrazione abbiamo voluto intercettare immediatamente – conferma l’assessore al Commercio del Comune di Vignola Niccolò Pesci – A suo tempo ne avevamo discusso con le associazioni di categoria non appena era uscito il bando. Alla fine dell’anno scorso, come Comune, ci eravamo aggiudicati un contributo di 24.500 euro per elaborare uno studio di fattibilità dell’hub urbano che abbiamo presentato entro i termini stabiliti. Ora finalmente, grazie al riconoscimento ottenuto, possiamo partecipare al bando regionale, che uscirà entro la fine dell’anno, che stanzia ben 14 milioni di euro da suddividere tra gli hub urbani e di prossimità che hanno ottenuto il riconoscimento in tutta l’Emilia-Romagna”.

La nuova legge regionale sul commercio entra, quindi, nel pieno della sua applicazione, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile da un punto di vista sociale ed economico e una nuova qualità delle nostre città. Risorse destinate ai Comuni, per la riqualificazione delle aree e l’accessibilità degli hub riconosciuti, lo sviluppo innovativo e sostenibile delle imprese insediate o da insediarsi nell’area, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile e femminile e per attività ed iniziative di promozione delle attività, in stretta relazione con le strategie delle città e dei territori.

“Desidero ringraziare, di nuovo, gli uffici comunali e le associazioni di categoria con cui abbiamo lavorato in sintonia e in maniera efficiente – conclude Niccolò Pesci – L’obiettivo ora è quello di riuscire a intercettare risorse da destinare ai progetti di riqualificazione e rilancio commerciale e turistico del centro e della sua rete di negozi che abbiamo messo a punto nei mesi e negli anni scorsi. La conferma ulteriore che è necessario avere progetti pronti per poi poter procedere alla ricerca delle risorse necessarie per attuarli. Il piccolo commercio è un presidio per la vitalità delle città e il nostro centro è luogo di aggregazione, commercio e turismo da sostenere e rilanciare”.