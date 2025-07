Il Sindaco Ferrari interviene sui lavori pubblici in corso a Castelnovo Monti

In relazione ad alcuni interventi pubblici in corso, anche a nome del Vicesindaco Daniele Valentini, e dell’Assessore Giorgio Severi, interviene il Sindaco Emanuele Ferrari: “Come è normale che avvenga, in estate sono in corso diversi lavori di manutenzione, asfaltature nelle frazioni e altri. Siamo consapevoli che rispetto a quello che ci sarebbe da fare, quello che riusciamo a mettere in cantiere non è sufficiente, ma credo siano comunque segnali positivi. Un anno fa abbiamo avuto moltissime problematiche legate ad alluvioni e forti piogge, e non sono ancora terminati tutti i cantieri aperti da allora: questo la dice lunga sulla difficoltà di fare una manutenzione programmata, difficoltà che come Unione dei Comuni abbiamo segnalato anche agli enti sovraordinati, prima di tutto la Regione. Attendiamo delle risposte concrete in merito.

Nei giorni scorsi abbiamo dovuto affrontare una bomba d’acqua che ha provocato diversi danni, tra i quali l’allagamento in alcuni locali della scuola dell’Infanzia del Peep. Ci siamo immediatamente adoperati per non interrompere il servizio estivo, trasferendolo a Felina e mettendo a disposizione il trasporto alle famiglie. In questi 15 giorni i tecnici hanno lavorato in modo molto preciso e intenso per programmare il ripristino di parte del pavimento della scuola, rimettere in piena sicurezza tutti i locali, introdurre le modifiche necessarie perché episodi del genere non si ripetano, così da poter riprendere a settembre l’anno scolastico senza nessun disagio. Credo sia doveroso un ringraziamento a chi si sta impegnando in queste condizioni che non sono semplici”.

Conclude Ferrari: “L’ultima raccomandazione che mi sento di fare, alla luce di comunicazioni social viste in questi giorni, segnalazioni effettuate alle forze dell’ordine che fanno intendere che l’Amministrazione lavori senza rispettare tutte le norme e mantenere un contatto quotidiano tra gli enti, di alcune lettere inviate in prefettura da parte di privati cittadini; è quella che sarebbe importante cercare di continuare ad avere fiducia nella pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione che certamente ha dei limiti, certamente è in ritardo, a volte può anche fare degli errori, ma agisce sempre con l’obiettivo del bene comune e nel rispetto delle leggi, anche quando la burocrazia non aiuta e ci costringe spesso a iniziare in ritardo molti interventi che avrebbero bisogno di una maggiore puntualità. Purtroppo abbiamo assistito anche a situazioni ed esternazioni un po’ paradossali, per le quali avremmo potuto denunciare privati cittadini: accuse fatte senza prove, inoltrate a enti sovraordinati. Noi non abbiamo intenzione di perseguire questo tipo di politica, fatta di denunce, di contro accuse, ma vogliamo sempre intavolare un dialogo vero con i nostri cittadini, assumendoci le nostre responsabilità, ascoltando le critiche e cercando di migliorare ogni giorno. Anche l’apparato tecnico del comune, gli uffici e il personale sono sempre a disposizione del cittadino. Non è detto che abbiamo il potere di risolvere ogni problema nei tempi più rapidi, ci guida però un grande senso di responsabilità rispetto al mandato che i cittadini ci hanno affidato, e che vogliamo concretizzare nel fare il meglio che si può, nei tempi più rapidi possibili e cercando di reperire tutte le risorse necessarie. Non è facile, ma auspichiamo di poter contare sul sostegno e sulla comprensione della comunità”.