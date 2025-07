Gruppo B&T subentra con successo nella linea produttiva ceramica di VENUX efficientando l’impianto esistente

In un settore ad alta competitività come quello ceramico, il buon funzionamento dell’impianto produttivo non è un’opzione: è una condizione essenziale per garantire continuità, qualità e sostenibilità economica. Lo sa bene Venux, un’importante azienda ceramica spagnola che ha scelto Gruppo B&T per efficientare l’intera linea produttiva, inserendo così la possibilità di nuovi formati, a seguito di performance non conformi alle aspettative della fornitura esistente.

Grazie alla capacità di intervento rapido e alla flessibilità del team tecnico, Gruppo B&T ha installato una tecnologia in grado di rispondere alle esigenze del cliente, garantendo la possibilità di produrre formati differenti ed incrementare la capacità produttiva.

Punto chiave dell’intervento: l’installazione di due presse EVO 8308 by Siti, progettate per garantire:

Cicli più rapidi e stabili, grazie ad una tecnologia totalmente collaudata e conosciuta già dal cliente

Uniformità nella compattazione

Totale compatibilità con la linea esistente

Il tutto con un vantaggio: zero sorprese

Inoltre, Venux si era già affidata a Gruppo B&T scegliendo per la decorazione digitale Dryfix, una stampante estremamente versatile e ideale sia per realizzare decori che campi pieni ad alto scarico attraverso l’applicazione di colla e graniglia. Questa tecnologia marcata Projecta è unica nel suo genere, in quanto consente di portare l’estetica del prodotto finito ad un livello superiore in termini di creatività e design.

In un mercato in cui ogni fermata è un costo e ogni inefficienza un rischio competitivo, scegliere il partner giusto fa la differenza. Gruppo B&T ha dimostrato ancora una volta di essere più di un fornitore di tecnologie, supportando il cliente in ogni fase del processo, forte del suo know-how consolidato.