Dubbi, risate e poesia shakespeariana: a Sassuolo va in scena “Amletino” della compagnia KanterStrasse

Il teatro per bambini si fa intelligente, leggero e profondo: martedì 22 luglio alle ore 21:15, il Parco Vistarino di Sassuolo ospita “Amletino”, uno spettacolo firmato KanterStrasse che reinterpreta con ironia e delicatezza il più celebre dei drammi.

Che cosa significa “essere o non essere” quando sei un bambino? Con ritmo, ironia e tenerezza, due attori accompagnano il pubblico in un viaggio teatrale che prende spunto da Shakespeare per riflettere sui sentimenti, sulle domande e sui piccoli-grandi dilemmi che attraversano l’infanzia.

Uno spettacolo semplice e profondo, capace di parlare direttamente ai più piccoli con un linguaggio chiaro e poetico, dove il gioco scenico diventa veicolo di pensiero. La scena è nuda, ma piena di possibilità: bastano due corpi e qualche oggetto per costruire un castello, una tempesta e perfino un fantasma.

L’evento fa parte di Aria Aperta Teatro Festival, a cura di Quinta Parete APS, con la direzione artistica di Enrico Lombardi, realizzato con il sostegno del Comune di Sassuolo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Modena.

È possibile acquistare il pacchetto “zero pensieri” che include cena, laboratorio per bambini e spettacolo.

Biglietti e prevendite su LiveTicket: www.liveticket.it/quintaparete

Info: 342 9337099 – segreteria@quintaparete.org