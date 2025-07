Campogalliano, l’estate entra nel vivo con la Fiera di Luglio

Nel cuore dell’estate di Campogalliano torna la festa più amata dalla comunità. È la Fiera di Luglio, la kermesse organizzata dall’Amministrazione comunale di Campogalliano, con la preziosa collaborazione delle associazioni del territorio. Dal 25 al 29 luglio, cinque giorni di musica, cultura, enogastronomia, mercatini e tanto divertimento.

“Torna la più ‘calda’ delle nostre feste popolari con un programma ampio e diffuso sul territorio – spiega la Sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti – , tante proposte per vivere le piazze e i parchi, in quella che per noi è anche una bella vetrina per chi ci viene a trovare da fuori. Si comincia con lo spettacolo di luci al parco delle Montagnole con dj-set e si conclude con il concerto in piazza Vittorio Emanuele II, passando per la Color Run ai Laghi Curiel, la serata Picchio Rosso di nuovo alle Montagnole, il pianoforte di Stermieri in piazza Castello e i giochi per tutti in Piazza della Bilancia. Per l’ente si tratta di uno sforzo organizzativo importante e per questo voglio rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che sono state coinvolte nella manifestazione, in particolare l’Ufficio Cultura, i commercianti e la rete di associazioni di volontariato, di categoria e di giovani che hanno prestato la loro fondamentale collaborazione”.

Come da tradizione, la Fiera comincia venerdì 25 nel verde del parco delle Montagnole, con l’apertura degli stand gastronomici dalle 20, un suggestivo percorso di luci all’interno dell’area verde, il mercatino dei commercianti di Campogalliano e San Martino in Rio, alle 21.30 la sfilata “Tomorrowland Save Art” a cura di Young Style e dalle 22 si balla con il dj set del Rooster Club.

Sabato 26 la Fiera si sposta a Casa Berselli per la Holi Splash Run, la corsa non competitiva, promossa dalla sezione locale dell’Avis provinciale, che riempirà di colore e divertimento tutta l’area dei Laghi Curiel. Dalle 17 sono aperte le iscrizioni con la consegna del kit di partecipazione, alle 19 lo start e alle 20 la gastronomia dei Food Truck e il dj set di Zero3, Don Biagio, B2B Nahte W e Liuk Levratti.

Nella mattinata di domenica 27 il Motoclub Campo dei Galli organizza il moto giro gastronomico, con ritrovo alle 9..30 in piazza Vittorio Emanuele II e partenza alle 10.15, poi in serata si torna al parco delle Montagnole per Remember Picchio Rosso, l’evento che farà rivivere il sound e l’atmosfera dello storico locale di Formigine che ha fatto ballare intere generazioni di modenesi. Durante la serata, organizzata da Radio Stella, sarà possibile cenare presso gli stand gastronomici a cura di associazioni e commercianti di Campogalliano, e fare acquisti al mercatino dei commercianti di Campogalliano e San Martino in Rio

Piazza Castello sarà teatro della terza edizione di “Scampoli d’autore”, l’evento targato Lapam Confartigianato di lunedì 28, con protagonista il pianista e compositore campogallianese Giulio Stermieri. Nel suo concerto Stermieri, che vanta già un trentina di dischi tra jazz tradizionale e progetti sperimentali, eseguirà frammenti di sua composizione, elaborandoli in tempo reale anche attraverso la pratica del campionamento, lasciando che la macchina suggerisca nuove traiettorie espressive. Nella stessa serata, alla Dispensa del Nonno di via XXV Aprile gioco di ruolo sotto le stelle a cura di Viaggiatori coi dadi e in piazza della Bilancia dalle 20.30 tornei e giochi per tutte le età organizzati dalle associazioni con il contributo di CNA.

L’epilogo della Fiera martedì 29 luglio è in centro storico: il concerto-tributo ai Pinguini Tattici Nucleari dei “Giovani Wannabe” in piazza Vittorio Emanuele II farà da colonna sonora alla serata finale, tra street food e il mercatino dell’arte e dell’ingegno lungo via Roma e via Garibaldi.

Negli ultimi due giorni di Fiera, lunedì 28 e martedì 29 luglio, il Museo della Bilancia osserverà delle aperture serali gratuite straordinarie, dalle 20.30 alle 23.30, con visite guidate alle 21 e alle 22. Tra le iniziative il programma, anche la mostra “La Fabbrica Blu” con esposizione e pesatura della Bugatti EB110 e il concorso a premi “Ercolino al museo!”.