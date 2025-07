Dopo la vittoria per 2-4 sul campo del Forlì arrivata nel pomeriggio di venerdì 18 (reti di Seminari, Sandro, Negri e Tampieri), la Primavera neroverde ospita i pari età del Bologna a Castellarano per un’altra amichevole pre campionato.

La gara è terminata in pareggio, 0-0, e mister Bigica ha avuto l’opportunità di mettere in campo molti dei ragazzi che avrà a disposizione per la nuova stagione, che inizierà con la sfida in trasferta contro la Juventus il 16 agosto.