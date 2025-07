Controlli interforze sulle strade dell’Appennino reggiano

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 luglio, la Polizia Locale dell’Appennino Reggiano ha predisposto dei controlli straordinari sulle principali arterie della montagna in collaborazione con la Polizia Locale Provinciale, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Nell’ottica del progetto Mobilità Sicura del Ministero dell’Interno, il Comando ha infatti predisposto diversi posti di controllo sul territorio dell’Appennino con pattuglie dispiegate nelle arterie di maggior traffico.

In totale sono stati impiegati tre operatori della Polizia Locale Appennino Reggiano, due della Polizia Locale Provinciale, due agenti della Polizia Stradale di Castelnovo ne’ Monti e quattro carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia del capoluogo montano. Nei controlli è stata impiegata anche l’unità cinofila della Polizia Locale Lupo k9.

Le attività si sono concentrate sul controllo dei veicoli e delle persone in transito, verificando in particolare lo stato psicofisico dei conducenti, misurando il livello del tasso alcolemico e l’assunzione di sostanze stupefacenti. Sono stati impiegati infatti precursori e alcotest, nonché test salivari e narcotest per il controllo dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

Diverse le infrazioni accertate dagli agenti che sono intervenuti anche sul mancato uso delle cinture di sicurezza e sulla la velocità. Nelle prossime settimane i controlli proseguiranno al fine di aumentare sempre di più la sicurezza stradale e la sicurezza urbana dei territori dell’appennino.