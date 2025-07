Trasporto sicuro dei bambini in auto: dal 118 ecco le regole da sapere e rispettare

Per trasportare in sicurezza i bambini in auto è necessario non solo avere il seggiolino omologato secondo le norme ma anche utilizzarlo in modo corretto: “a volte i genitori non sanno come legare il bambino, come posizionare le cinture, ma anche quale seggiolino installare” sottolinea Alan Ferretti, autista soccorritore del Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena che organizza i corsi su come trasportare in sicurezza i bambini sui mezzi di trasporto.

Il corso – attivabile su richiesta di scuole materne ed elementari, associazioni di volontariato, Centri per le famiglie, Comuni, all’interno delle iniziative di Ausl ‘Sapere e salute’ – è gratuito e in un paio ore i genitori (o i nonni o altri familiari che si prendono cura del bambino) imparano la normativa vigente sul trasporto e come utilizzare i seggiolini. Il progetto, promosso dall’Azienda USL, si chiama ‘Mettiamoli al sicuro’ è attivo da diversi anni e coinvolge tutti i territori della provincia. L’Azienda ha attivato anche due indirizzi mail a cui è possibile richiedere l’attivazione del corso o anche solo chiedere informazioni, infosalvavita@ausl.mo.it, al.ferretti@ausl.mo.it, e una pagina web dedicata sul proprio sito, https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/aree-tematiche/bambini/sicurezza-stradale/

“Siamo disponibili ad attivare corsi anche su richiesta di gruppi di genitori, possiamo poi cercare una sala grazie alla collaborazione con i Comuni e associazioni di volontariato – sottolinea Ferretti – la maggiore consapevolezza su questo tema è fondamentale: purtroppo la sicurezza in auto dei bambini è spesso sottovalutata, ma teniamo presente che sul totale della mortalità in strada, nella fascia zero-tredici anni, più del 50% dei casi avviene in auto”.

Nella pagina dedicata sul sito di Ausl Modena sono pubblicate tutte le informazioni su come trasportare i bambini correttamente non solo su auto ma anche su bici, motocicli e cicolomotori e la sicurezza in auto per le donne in gravidanza. Per quanto riguarda la sicurezza in auto, ricordiamo che dal 1 settembre 2024, è in vigore la sola normativa europea ECE R 129 (nota anche come I-Size), l’obbligo di utilizzo dei seggiolini in auto si basa esclusivamente sull’altezza del bambino e non più sul peso: è dunque obbligatorio per i bambini di altezza inferiore a 150 cm. Chi acquista un seggiolino nuovo avrà quindi un prodotto omologato alla nuova normativa ma chi ha già un ‘vecchio’ seggiolino che teneva conto del peso (norma abolita il 31 agosto 2024) lo può ancora utilizzare perché si andrà a graduale dismissione.

L’attuale normativa ha inoltre aumentato gli standard di sicurezza con alcune indicazioni tra cui: il seggiolino deve essere rivolto in senso contrario alla direzione di marcia fino ai 15 mesi di età del bambino, deve essere dotato del sistema Isofix fino ai 105 cm di altezza e, per essere omologato, deve superare dei crash test anche da impatto laterale. Il Codice della strada non pone vincoli nel collocare i seggiolini sul sedile posteriore piuttosto che quello anteriore del veicolo ma, dai dati statistici disponibili, emerge che in caso di incidente il bambino che viaggia sul sedile anteriore del veicolo ha il 29% di possibilità in più di subire un trauma importante se non mortale. Altra informazione su cui c’è poca conoscenza: Rialzi e alzatine: sono consentiti solo a partire dai 125 cm di altezza. Solo dopo aver superato i 150 cm di altezza è possibile viaggiare senza seggiolino ma sempre ben allacciati con le cinture di sicurezza.

Queste e altre indicazioni sono contenute nella pagina web anche in formato di decalogo sintesi.