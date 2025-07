Reggio Emilia: trovato dell’hashish ai margini di una pista ciclo-pedonale

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Reggio Emilia, l’altra sera durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo finalizzato anche alla prevenzione ed alla repressione dei retai in genere, con particolare riferimento allo spacco di stupefacenti, grazie agli approfondimenti di alcune segnalazioni da parte di cittadini che riferivano dei movimenti sospetti di alcuni giovani, si recavano in via dell’Aeronautica. Sul posto, i militari procedevano ad un accurato sopralluogo dell’intera area circostante, individuando, ai margini di una pista ciclo pedonale, una pochette contenente oltre 15 grammi di sostanza stupefacente tipo “hashish”.

I Carabinieri, pertanto, recuperavano lo stupefacente che veniva sequestrato. Ora la parola alle indagini finalizzate all’identificazione del proprietario, chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ritrovamento si inserisce in un contesto già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, a seguito di numerose segnalazioni pervenute nei giorni precedenti da cittadini che avevano notato uno strano via vai di persone nella zona. L’Arma dei Carabinieri ringrazia la cittadinanza per la pronta collaborazione e ribadisce quanto sia fondamentale il contributo dei cittadini nel segnalare situazioni sospette, al fine di garantire sicurezza e legalità sul territorio.