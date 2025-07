I “Versi senza tempo” di Giancarlo Giannini nel Duomo di Modena

La voce inconfondibile e la straordinaria presenza scenica di Giancarlo Giannini saranno ospiti della maestosa cornice romanica della Cattedrale di Modena, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, per dar vita a un suggestivo evento ricco di emozione che fonderà versi e note.

“Versi senza tempo. Un viaggio nella poesia” è in programma venerdì 10 e sabato 11 ottobre alle 21 ed è uno degli appuntamenti più attesi nel calendario dell’ottava edizione di “Modena Patrimonio Mondiale in Festa”, la manifestazione annuale dedicata al sito Unesco cittadino che, oltre al Duomo, comprende anche la Torre Ghirlandina e Piazza Grande. Lo spettacolo potrà essere seguito non solo all’interno della Cattedrale, ma anche in filodiffusione nelle stanze dei Musei del Duomo per permettere al pubblico di vivere appieno l’esperienza.

Il celebre attore, accompagnato dall’ensemble del sassofonista e compositore Marco Zurzolo, con la sua sensibilità e padronanza nell’uso della parola, proporrà un reading tra poesia e musica. Si tratta di un ideale e affascinante itinerario attraverso i secoli della letteratura, partendo dal Duecento con i versi di Cecco Angiolieri e Dante, per proseguire soffermandosi nel Trecento con la spiritualità di San Francesco d’Assisi e la raffinata lirica di Petrarca. Il viaggio si sposterà poi verso la vibrante poesia sudamericana di Pablo Neruda, toccando l’intensa lirica d’amore di Salinas e gli struggenti versi di Leopardi che decantano la sua Silvia. Il reading arriverà, infine, alla lirica più diretta e contemporanea con le opere di Prévert, Pasolini e Alda Merini.

Anche quest’anno lo spettacolo offrirà tre diverse modalità di fruizione per il pubblico, garantendo un’occasione straordinaria all’interno del magnifico contesto del sito di Modena patrimonio dell’umanità. L’esperienza teatrale: il pubblico potrà godere della classica fruizione teatrale, immerso completamente nella suggestiva atmosfera della Cattedrale, con visione e ascolto diretti dell’artista. Ascolto e visione su monitor: sempre all’interno della Cattedrale, dalle navate laterali sarà possibile seguire lo spettacolo con ascolto dal vivo e visibilità dell’artista in diretta video. Ascolto itinerante sonoro e immersivo: nelle sale dei Musei del Duomo, lo spettacolo sarà trasmesso in filodiffusione offrendo un’esperienza, tra i preziosi tesori della Cattedrale, che assorbe completamente l’attenzione e i sensi dello spettatore.

I biglietti per l’accesso in Duomo sono disponibili a partire dalle 10 di lunedì 21 luglio e possono essere acquistati sulla piattaforma vivaticket.it e presso la biglietteria del Teatro Storchi, che prevede lunedì 21 luglio un’apertura straordinaria dalle 10 alle 14. I biglietti per l’accesso alle sale dei Musei del Duomo saranno disponibili dalle 20 la sera stessa degli spettacoli (solo il 10 e l’11 ottobre) presso la biglietteria dei Musei del Duomo.

Lo spettacolo, promosso dal Comune di Modena e prodotto da Emilia Romagna ERT / Teatro Nazionale, è uno degli appuntamenti più importanti della 4 giorni dedicata alle meraviglie del cuore di Modena, che anche quest’anno consentirà di ammirare da vicino luoghi nascosti spesso inaccessibili al pubblico tra Cattedrale, Musei del Duomo, Palazzo dei Musei.

“L’ultima pietra e l’inizio della memoria” è il titolo fortemente evocativo dell’edizione 2025 di “Modena Patrimonio Mondiale in Festa” un richiamo alla storia della Ghirlandina, alle sue vicende dalle origini ai giorni nostri. All’insegna di questo tema dal 9 al 12 ottobre infatti, nei luoghi simbolo di Modena Patrimonio dell’Umanità, prenderà vita un ricco programma di iniziative, spettacoli di videomapping, eventi culturali, laboratori per i più piccoli e visite guidate, pensato per far conoscere a turisti, visitatori ed anche ai modenesi aspetti poco noti del complesso monumentale e per vivere il sito Unesco in un modo tutto nuovo. Il programma dettagliato delle iniziative e le modalità di prenotazione saranno pubblicati sul portale di promozione turistica del territorio modenese visitmodena.it.

“Modena Patrimonio Mondiale in Festa” è una delle iniziative attorno a cui si sviluppa il progetto di promozione dei monumenti modenesi riconosciuti dall’Unesco, che sono rappresentati dal brand turistico “Modena Patrimonio Mondiale”, diffuso sulle principali piattaforme digitali nazionali, dai canali social a quelli video, dai motori di ricerca ai tool di marketing di viaggi, che ha saputo raggiungere, nell’arco di un anno e mezzo oltre 25 milioni di utenti (pari a quasi 167 milioni di contenuti video visualizzati, rappresentanti i monumenti del sito modenese.

L’anno scorso sono state 3700 le persone hanno fruito della bellezza del sito Unesco tra lo spettacolo in Duomo e le visite guidate. A settembre verrà presentato il programma completo che prevede anche iniziative sulle media arts all’insegna del titolo che ha Modena città Unesco per le media arts.

L’evento “Modena Patrimonio Mondiale in Festa” è progettato e promosso dal Museo Civico di Modena – Coordinamento del Sito Patrimonio Mondiale e dal Servizio Promozione della città e Turismo del Comune di Modena in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale. L’edizione 2025 è resa possibile grazie alla collaborazione dei Musei del Duomo di Modena, del Capitolo Metropolitano di Modena e dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola, oltre che del Focal point città creative e storia urbana – assessorato alla Cultura di Modena. A sostenere il progetto di “Valorizzazione e promozione del patrimonio Unesco e delle Media Arts per il potenziamento dell’attrattività turistica della città” è anche il ministero del Turismo nell’ambito del Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica.

BIGLIETTI

SETTORE 1 e SETTORE 2: intero € 45,00 – ridotto under 25 € 30,00

SETTORE 3: intero € 30,00 – ridotto under 25 € 20,00

NAVATE LATERALI (visione tramite monitor) € 15,00

FILODIFFUSIONE sale dei Musei del Duomo € 6,00

BIGLIETTERIA per gli spettacoli in Duomo

– ONLINE vivaticket.com

– TEATRO STORCHI Largo Garibaldi 15, Modena

Lunedì 21 luglio apertura straordinaria ore 10 – 14

Fino al 1° agosto: da martedì a venerdì ore 10 – 14

Dal 26 agosto: da martedì a sabato ore 10 – 14 e martedì e sabato anche ore 16.30 – 19

Chiusura estiva dal 2 agosto al 25 agosto

BIGLIETTERIA per la filodiffusione nelle sale dei Musei del Duomo

– MUSEI DEL DUOMO Via Lanfranco, 4 – Modena

Venerdì 10 ottobre dalle ore 20 fino a fine spettacolo

Sabato 11 ottobre dalle ore 20 fino a fine spettacolo

BREVI BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

Giancarlo Giannini ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema italiano con interpretazioni indimenticabili. Diretto da maestri come Visconti, Monicelli, Risi, Loy e Wertmüller, ha vinto il Prix d’interprétation masculine a Cannes nel ‘73 per Film d’amore e d’anarchia e ha ricevuto una candidatura all’Oscar nel ‘77 per Pasqualino Settebellezze, entrambi con la regia di Lina Wertmüller. La sua carriera è arricchita da sei David di Donatello, sei Nastri d’argento e cinque Globi d’oro. A livello internazionale è noto per il ruolo di René Mathis nei film di James Bond Casino Royale e Quantum of Solace. È anche un apprezzato doppiatore, avendo prestato la voce a grandi attori come Al Pacino e Jack Nicholson. Il 6 marzo 2023 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Marco Zurzolo, sassofonista e compositore, vanta una carriera eclettica che lo ha visto collaborare con artisti del calibro di Pino Daniele, Zucchero, Roberto Murolo, Solomon Burke, Chet Baker, Mia Martini, Gino Paoli e Nino Buonocore. Ha contribuito a produzioni teatrali e televisive e come jazzista fonde la grande tradizione afroamericana con l’innovazione del jazz contemporaneo, esprimendo al meglio il sentiment della sua terra partenopea.