Da martedì 22 luglio, proseguono i lavori per la risoluzione della seconda frana di via Di Sabbiuno

Continuano gli interventi previsti nell’ambito dell’appalto a seguito dell’alluvione del 2023, con i conseguenti danneggiamenti alle strade di via Monte Albano e via di Sabbiuno. Da martedì 22 luglio infatti, si proseguirà proprio da via di Sabbiuno all’altezza del civico 7, per la risoluzione della seconda frana.

La viabilità non subirà ulteriori restrizioni, garantendo un senso unico alternato regolato da movieri o semaforo. I lavori inerenti invece alla frana di via di Sabbiuno all’altezza del civico 30, sono invece stati ultimati definitivamente.

Gli interventi in calendario prevedono:

incremento stabilità del ciglio stradale tramite la realizzazione di un muro di sostegno costituito da fondazioni su pali e quindi profonde, da realizzare a valle della strada sul lato interessato dai dissesti della sede stradale

pulizia della canaletta esistente lungo il ciglio della sede stradale, attualmente non operativa

predisposizione di nuove opere per l’adeguamento della sicurezza di marcia, con inserimento di barriere di sicurezza metalliche lungo la sede stradale

Successivamente è previsto il rifacimento della sede stradale nel tratto interessato dalla realizzazione delle opere di sostegno.

I lavori avranno una durata di circa tre mesi e per un importo di poco inferiore ai 237 mila euro.