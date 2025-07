Castelnovo Monti: 35enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Nell’ambito di un’attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelnuovo ne’ Monti, avendo acquisito elementi informativi secondo cui un un 35enne potesse, presuntivamente, detenere sostanze stupefacenti per finalità di spaccio, hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare.

È accaduto nella giornata del 16 luglio scorso, quando i militari del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Castelnovo né Monti, nell’ambito di attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un 35enne, sospettato di detenere sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta d’iniziativa, dava esito positivo, in quanto sulla persona dell’uomo e presso l’abitazione, sono stati rinvenuti circa 8 grammi di cocaina, suddivisi in un involucro di plastica trasparente, un bilancino di precisione con residui di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritagli di buste in plastica, idonei al confezionamento delle dosi, la somma in denaro contanti di 820 euro, trovata nei pantaloni del 35enne, ritenuta provento dell’attività illecita. A seguito di quanto emerso, l’uomo veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente i militari procedevano al sequestro dei soldi e della droga.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.