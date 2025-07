AC/DC live ad Imola il 20 luglio: tutte le informazioni utili sul concerto

Il conto alla rovescia è quasi finito: domenica 20 luglio gli AC/DC infiammeranno l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per l’unica tappa italiana del loro attesissimo Power Up Tour Europe 2025. Un ritorno esplosivo a dieci anni dallo storico live nella stessa location. Sul palco anche gli special guest The Pretty Reckless, per una serata di energia e potenza.

E c’è un motivo in più per celebrare: lo show degli AC/DC alla RCF Arena di Reggio Emilia dello scorso anno è stato il concerto numero uno nella classifica annuale SIAE per spesa al botteghino e numero di spettatori.

Un riconoscimento straordinario che conferma, ancora una volta, la forza travolgente e l’impatto globale di una delle band più leggendarie di sempre, proprio alle porte del nuovo grande evento di domenica a Imola.

Qui di seguito tutte le informazioni utili sul concerto per vivere l’esperienza al meglio:

APP

Per rimanere aggiornati sul concerto è disponibile sugli store digitali Barley Arts x ACDC, un’app gratuita per iOS e Android sviluppata da AJepCom.

BAMBINI

I bambini fino ai 6 anni di età possono accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti possono entrare con un biglietto intero e non sono previste riduzioni.

BIGLIETTI NOMINALI E CAMBIO NOMINATIVO

I biglietti nominali per assistere al concerto sono in vendita solo su Ticketone (online e punti vendita) per un acquisto massimo di 4 biglietti per transazione e per account. È ancora disponibile una quantità limitata di biglietti per i settori Pit C e Pit D. È possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto fino alle 18:30 di sabato 19 luglio. Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing.

CAMPEGGI E STRUTTURE RICETTIVE

CAMPEGGIO TEMPORANEO ACQUE MINERALI CON ACCESSO DA VIA KENNEDY

Accesso: dalle ore 10.00 di sabato 19/07 Chiusura: lunedì 21/07 ore 12:00

Tariffe giornaliere: • Tende fino a 4 posti € 12,00 (misura max ammessa 2,50 x 3,00) • Tende oltre 4 posti € 15,00 • Roulotte – € 22,00 • Camper fino a 7 metri – € 22,00 • Camper oltre 7 metri – € 25,00 • Autovetture € 10,00 • Motocicli € 8,00 + € 10,00 per ogni persona Elettricità € 10,00 (non fornita) Tassa di soggiorno € 1,00 (esenzione fino a 14 anni – da pagarsi in loco)

Prenotazioni: inviare una mail a alparcodelleacqueminerali@gmail.com Info: tel. 351.4159226

Si ricorda che sarà possibile parcheggiare con i CAMPER (ma NON montare tende) in tutti i parcheggi allestiti in occasione dell’evento SENZA effettuare manovre di campeggio (dormire all’interno è consentito ma senza aprire la tettoia, posizionare tavoli in esterno…)

Informazioni per alloggiare nelle strutture del Comune di Imola (hotel, B&B, agriturismi…) su emiliaromagnaturismo

Per hotel, B&B, agriturismi e strutture ricettive: www.emiliaromagnaturismo.it – www.imolafaenza.it – www.visitareimola.it.

FANZONE PIAZZA MATTEOTTI, VILLAGGI VIALE DANTE E RIVAZZA

I Villaggi saranno attivi con food truck, servizi igienici e musica per intrattenere in pubblico in attesa del concerto.

Fanzone Piazza Matteotti: sabato dalle 19:00 alle 01:00, domenica dalle 10 alle 2:30;

Villaggio Viale Dante (davanti all’ingresso settori Pit A, B, C, D e Prato Rivazza): domenica dalle 10 all’1:30;

Villaggio Rivazza (davanti all’ingresso settore Tribuna Rivazza): domenica dalle 15:30 all’1:30

Nei Villaggi Viale Dante e Rivazza si potrà pagare con i token ufficiali del concerto o scannerizzando i QR code di Qromo presenti nell’area; nella Fanzone in Piazza Matteotti, nel centro di Imola, si potrà invece pagare in contanti o con carta di credito.

Nella Fanzone Piazza Matteotti sarà presente anche un pop up store di Sony Music dedicato agli AC/DC.

INGRESSI

Pit A, B, C, D e Prato Rivazza: Ingresso Dante con apertura cancelli h. 13:00

Tribuna Rivazza: Ingresso Rivazza – Via dei Colli con apertura cancelli h. 16:30.

L’ingresso di ogni area è specificato sul biglietto del concerto.

ORARI

Apertura cancelli Ingresso Dante (Pit A, B, C, D e Prato Rivazza): h. 13:00

Apertura cancelli Ingresso Rivazza – via dei Colli (Tribuna Rivazza): h. 16:30

Inizio show The Pretty Reckless: h. 19:00

Inizio show AC/DC: h. 20:30

PARCHEGGI

Per il concerto sono stati predisposti numerosi parcheggi pubblici e privati (non custoditi), accessibili dalle ore 7:00 del 20 luglio. Le tariffe giornaliere sono: autobus € 60, minibus € 20, auto € 15, moto € 10, camper e roulotte € 22. Alcuni parcheggi saranno prenotabili online dal 30 giugno al 16 luglio su Mooneygo.

Per info: AREA BLU cell. 338.4670244 – email infoparcheggieventi@areablu.com.

Parcheggi riservati BUS (Via Patarini angolo Via Lughese) e MOTO (Via Boccaccio, a 100m dall’ingresso Dante). Per le moto è disponibile deposito casco/giubbotto a € 5 a pezzo (solo pagamento in contanti).

Le persone con disabilità non accreditate tramite Mani Amiche Onlus, ma in possesso del contrassegno CUDE, potranno parcheggiare in Piazzale Leonardo da Vinci o accedere gratuitamente agli altri parcheggi pubblici compatibilmente con la disponibilità.

TOKEN

Per l’acquisto di cibo e bevande all’interno dell’Autodromo è necessario cambiare il denaro in token nelle numerose casse presenti vicino ai punti bar e food collocati in ciascun settore. 1 token ha il valore di 2 € e non è rimborsabile. Non c’è obbligo di acquisto minimo e i token sono acquistabili sia con contanti che con carta di credito.

Per saltare la fila alle casse è possibile acquistare tramite QRomo scannerizzando i QR code presenti presso tutti i punti bar e food allestiti in ciascun settore e procedendo all’acquisto online.

TRENI REGIONALI STRAORDINARI

Per facilitare il rientro dopo il concerto, saranno attivi treni regionali straordinari dalla stazione FS di Imola, distante circa 20-25 minuti a piedi dall’autodromo attraversando il centro città. I biglietti possono essere acquistati sui canali Trenitalia (online e biglietterie).

Verso Bologna Centrale (€ 4,30): partenze alle ore 00:02, 00:25, 00:50, 01:20, 01:45, 02:15, 02:55 e 03:25.

Verso Rimini (€ 7,30): partenza alle 01:08 con cambio a Faenza alle 01:21 (ripartenza 01:26, arrivo 02:07), e treno diretto alle 02:30 (arrivo 03:17). Ferma a Castelbolognese-Riolo Terme, Faenza, Forlì, Cesena.

Verso Faenza (€ 2,50): partenze alle ore 01:08 e 02:30. Ferma a Castelbolognese-Riolo Terme. Dato che il tragitto tra la Stazione FS e l’Autodromo attraversa alcune aree pedonali nel centro città e per evitare il sovraccarico della viabilità stradale, non saranno istituite navette di collegamento tra stazione e Autodromo.