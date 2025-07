Tredici Pietro al Correggio Music Festival

Si avvicina la seconda edizione del Correggio Music Festival e cominciano ad essere annunciati i nomi in cartellone. Il primo big ufficializzato è il numero tredici. Si tratta infatti di Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro – bolognese classe 1997, figlio di Gianni Morandi – che salirà sul palco del Correggio Music Festival in occasione della seconda edizione il 5 e 6 settembre la seconda edizione in via Fazzano a Correggio.

Artista bolognese e figlio del Gianni nazionale, Pietro Morandi scalderà l’Arena Concerti di Correggio con la sua musica in un live con band, pieno di emozioni. Non sarà però l’unico artista che si esibirà, anzi, sono attese 16 ore di musica dal vivo con artisti emergenti e grandi nomi della musica italiana, per due serate di divertimento e musica. Sui canali del Correggio music Festival (instagram e facebook) verranno presto annunciati gli altri ospiti che si esibiranno nella kermesse a ingresso gratuito.