Reggio Emilia: gira con le mutande abbassate e aggredisce gli agenti

Nella tarda serata di ieri, giovedì 17 luglio, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti nei pressi di un esercizio commerciale di via Emilia Ospizio a seguito della segnalazione, effettuata da alcuni clienti della suddetta attività, della presenza di un soggetto molesto che si aggirava con pantaloni e biancheria intima abbassata.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori notavano la presenza del soggetto con ancora i pantaloni abbassati. Ad esplicita richiesta degli operatori di ricomporsi, l’uomo non solo non ottemperava ma iniziava ad inveire nei loro confronti, dapprima minacciandoli e insultandoli per poi lanciare verso di loro alcuni oggetti raccolti da terra.

A quel punto gli operatori riuscivano a fermarlo e neutralizzarlo nonostante lo stesso continuasse a sbracciare e scalciare. Si trattava di un 37enne di origine nigeriana, con diversi precedenti soprattutto legati alla droga, presumibilmente in stato confusionale a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti.

Dopo aver riportato alla calma il soggetto, ed averlo fatto rivestire correttamente, gli agenti della Polizia di Stato effettuavano una perquisizione personale sul posto, la quale dava esito positivo in quanto, occultato nel suo vestiario, veniva rinvenuto anche del crack già suddiviso in dosi di piccole dimensioni. Il 37enne è stato condotto presso i locali della Questura dove, al termine delle formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di atti osceni in luogo pubblico, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.