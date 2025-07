L’estate si fa giovane a Finale Emilia con “Anghingò” e “Cinema sotto le stelle”

L’estate finalese guarda anche ai più giovani con una serie di appuntamenti dedicati al cinema e al teatro: a partire da domani e fino a domenica 3 agosto, infatti, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e il Nuovo Cinema Corso, propone tre serate dedicate al “Cinema sotto le stelle”, pensate per bambini, ragazzi e famiglie e tre spettacoli della rassegna teatrale “Anghingò”, dedicati all’infanzia e alle famiglie, tra fiabe, narrazione e teatro partecipato.

“Oltre a ‘Finale Città della Musica’, – afferma l’assessore alla Cultura, Christian Feloni – come Amministrazione siamo convinti che ci sia la necessità di offrire anche al pubblico dei giovanissimi il giusto intrattenimento nelle calde sere d’estate. Da qui nasce l’idea di abbinare ad ‘Anghingò’, la rassegna di teatro per l’infanzia oramai irrinunciabile per la comunità, anche una rassegna cinematografica per le ragazze e i ragazzi di Finale. La rassegna, realizzata in collaborazione con il Nuovo Cinema Corso, ha visto protagonisti nella sua ideazione i ragazzi e le ragazze del collettivo ‘FinalMente casa nostra’, un bellissimo contesto nato dal progetto, guidato da Mani Tese, che vede l’attivazione di azioni di socializzazione e inclusività tra i giovani cittadini della comunità, finanziato tramite fondi regionali. I membri del collettivo hanno dunque scelto i titoli delle proiezioni, e saranno presenti durante le stesse, e questo è un bellissimo risultato che si somma agli altri raggiunti in questi mesi di progettazione. Un ringraziamento dunque al collettivo e al Nuovo Cinema Corso per la collaborazione proficua”.

Sia le proiezioni cinematografiche, sia la rassegna teatrale avranno come location il Giardino della Biblioteca Comunale “G. Pederiali” (Viale della Rinascita). Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito.

La rassegna “Cinema sotto le stelle” propone le seguenti proiezioni: sabato 19 luglio – ore 21.30, IF – Gli amici immaginari, regia di John Krasinski (USA, 2024); domenica 27 luglio – ore 21.30, Shrek, regia di Andrew Adamson e Vicky Jenson (USA, 2001); sabato 2 agosto – ore 21.30, Il Gatto con gli Stivali, regia di Chris Miller (USA, 2011).

La rassegna teatrale “An Ghin Gò” prevede invece il seguente cartellone: domenica 20 luglio, ore 21.00, Rodari in valigia – Una narrazione di fiabe e racconti ispirati all’opera di Gianni Rodari, a cura della compagnia Teatro dell’Orsa; sabato 26 luglio, La fiaba: istruzioni per l’uso, Silent play – giochi teatrali radioguidati per bambini e famiglie, Ore 21.00 (1° gruppo) – Ore 22.00 (2° gruppo), a cura de La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale. Evento con prenotazione obbligatoria, tel. 0535 788179, e-mail: servizi.culturali@comune.finale.mo.it; domenica 3 agosto, ore 21.00, Cipì – Spettacolo tratto dalla celebre storia del passerotto di Mario Lodi, a cura della Fondazione AIDA

Durante tutte le serate della rassegna teatrale saranno attivi i servizi bibliotecari a cura della Biblioteca Comunale “G. Pederiali”.