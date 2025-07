L’associazione Sa.Re. dona un ecografo alla Struttura di Medicina Cardiovascolare del Santa Maria Nuova

Si è svolta ieri nella sede dell’Arcispedale Santa Maria Nuova la consegna dell’ecografo donato dall’associazione Sa.Re. alla Struttura di Medicina a indirizzo Cardiovascolare ad alta e media intensità.

A ringraziare Claudio Pedrazzoli e Roberto Abati, intervenuti per l’associazione insieme a tanti volontari, erano il Direttore generale Davide Fornaciari e il Responsabile della struttura Emanuele Negri insieme ad alcuni componenti dell’equipe.

L’ecografo Logiq Totus prodotto da GE Healthcare è uno strumento multifunzione adatto a studiare tutti i distretti corporei grazie alle tre sonde in dotazione. Potrà essere impiegato per indagini accurate sul cuore, sull’apparato vascolare arterioso e venoso, sulla tiroide, sull’addome e sui polmoni. A completarlo è un software in grado di ottimizzare le immagini.

“È una soluzione diagnostica completa, particolarmente adatta alle esigenze di un reparto di Medicina Interna dove sono ricoverati pazienti con patologie diverse, ognuno con necessità diagnostiche particolari” ha commentato Negri “Disporre di un’attrezzatura facilmente trasportabile, agevola particolarmente l’esecuzione e la ripetizione di esami ecografici anche al letto del paziente”.

“Siamo sodisfatti di aver donato quest’apparecchiatura al reparto ottimamente gestito dal dr Negri e dalla sua equipe, con professionalità e tanta umanità” ha dichiarato il presidente di Sa.Re. Claudio Pedrazzoli “Una donazione che abbiamo potuto fare grazie all’impegno dei volontari e al contributo di tanti benefattori che sono il valore aggiunto proprio di questa terra fatta di ”teste quadre” e – come dice una canzone dei Nomadi “di gente un po’ chiusa, a volte un poco scontrosa ma che, quando ama, ama davvero”.

Nel ringraziare i donatori, Davide Fornaciari ha commentato “Siamo davvero grati a Sa.Re. e al suo presidente Claudio Pedrazzoli per l’attenzione che con questo gesto viene rivolta a un settore ospedaliero altamente specialistico, in grado di assistere pazienti complessi e bisognosi di cure intensive. Questa generosità ci supporta e ci incoraggia a fare sempre meglio”.