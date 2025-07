In anticipo di due settimane i lavori in via Massarenti: da lunedì 21 luglio si spostano nel tratto da via Azzurra a via Rimesse

Da lunedì 21 luglio, in anticipo di due settimane rispetto alla programmazione, i lavori di rifacimento di via Massarenti si sposteranno sul tratto da via Azzurra a via Rimesse.

Durante quest’ultima fase viene garantito il senso di marcia in direzione centro, ripristinando il doppio senso nel tratto tra via Azzurra e via del Parco. In direzione periferia si potranno prendere sia via Venturoli che via Bondi o via Crociali per arrivare su Azzurra e bypassare la zona di intervento riprendendo via Massarenti.

Trasporto pubblico: dalle 9.30 di lunedì 21 luglio i bus 14, 89, 99, 200, 205, 206, 211, 237, 243, 257, 273, FBP e N4 in direzione periferia saranno deviati da via Massarenti su via Venturoli e via Azzurra, per poi riprendere il percorso regolare svoltando a destra su via Massarenti.

Qui il dettaglio dei lavori: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/rifacimento-via-massarenti