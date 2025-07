Da lunedì 21 luglio si accendono i varchi di ingresso alla zona Ztl a Reggio Emilia

Terminata la fase di collaudo del nuovo sistema di telecamere in ingresso alla zona traffico limitato, da lunedì 21 luglio con l’accensione dai varchi di via Emilia Santo Stefano, via san Zenone e via Secchi si completano i meccanismi di controllo degli accesi della Ztl istituita nel 2023.

Il percorso, durato due anni che ha visto privilegiare l’informazione ai cittadini e il controllo diretto degli accessi messo in atto dalle pattuglie della Polizia locale, giunge dunque a compimento. Dopo l’installazione delle telecamere, la fase di verifica tecnica e di informazione ai cittadini, da lunedì si procede all’accensione definitiva delle telecamere che regolano l’accesso alla Zona a traffico limitato da porta Santo Stefano, intersezione via Monte Pasubio, via San Zenone, all’altezza dell’omonima chiesa (in modo da lasciare libero l’accesso al parcheggio di piazza San Zenone) e via Secchi all’intersezione con via Roma.

In contemporanea all’accensione dei varchi, che non ampliano nè modificano in alcun modo il perimetro della zona a traffico limitato, saranno utilizzate per il controllo in itinere alcune telecamere presenti all’interno del centro storico in via Guido da Castello e via del Cristo (altezza piazzale Roversi) e due nuove presso l’ingresso a due parcheggi, in viale Allegri e via Nacchi. Questo per evitare ingressi non autorizzati attraverso vie che consentono il transito solo in uscita dal centro storico.

Dal giorno dell’accensione del 21 luglio è prevista, per 45 giorni, una fase detta di pre-esercizio in cui, compatibilmente con le esigenze di servizio, le pattuglie della Polizia locale affiancheranno il controllo da remoto; dal 3 settembre tutte le violazioni saranno registrate solamente con l’utilizzo delle telecamere.