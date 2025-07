Consegnate al sindaco di Modena 400 firme per l’intitolazione di un luogo della città ai “bambini e alle bambine di Gaza”

Intitolare una strada, una piazza, un’area verde o un’area giochi ai “bambini e alle bambine di Gaza”, vittime della guerra attualmente in corso nella striscia. E’ l’obiettivo della raccolta firme (più di 400) che è stata presentata al sindaco Massimo Mezzetti, promossa da Civica15A, associazione culturale circolo Arci di Modena che ha contato anche sull’impegno di altre associazioni cittadine.

I proponenti sono stati ricevuti questa mattina in Municipio alla presenza del sindaco e del presidente del Consiglio Comunale Antonio Carpentieri per la consegna delle firme che rappresenta anche il primo passaggio dell’iter per giungere all’intitolazione.

“Accolgo queste firme con l’impegno ad arrivare a intitolare un luogo della città, adeguato e significativo, alle bambine e ai bambini di Gaza – ha detto il sindaco Massimo Mezzetti – L’iniziativa di Civica15A coglie un sentimento condiviso a fronte di una situazione che pesa come un macigno su tutta la comunità internazionale. Ringrazio l’associazione per aver creato un percorso che può essere messo a disposizione anche di altre città”.