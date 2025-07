Aperte le iscrizioni al Charity Picnic, il grande evento estivo Croce Verde che torna il 1 agosto al Cere

Torna con grande attesa che caratterizza ormai ogni edizione, il charity picnic di Croce Verde, il principale evento estivo della Pubblica assistenza di Reggio Emilia e Albinea. L’appuntamento è fissato per venerdì 1 agosto, alle ore 20.30, al CERE – Circolo Equitazione di Reggio Emilia (Via Alessandro Tassoni, 156). Le iscrizioni sono già aperte ed è richiesto di effettuarle entro il 30 luglio: è possibile farlo sul sito www.croceverde.re.it oppure telefonando al numero 345 3358521 (Elisabetta). Conviene iscriversi rapidamente visto che ogni anno il Charity Picnic segna una partecipazione consistente

Torna dunque questa bella e importante occasione per stare insieme e fare del bene: i fondi raccolti, infatti, saranno destinati all’acquisto di un nuovo mezzo per i servizi sociali di Albinea. Inoltre, quest’anno, il prato del Circolo Equitazione Reggio Emilia ospiterà anche l’entusiasmo dei balli country dei Wild Angels, per una serata all’insegna del divertimento e della condivisione.

Il menu della serata prevede l’antipasto con erbazzone e hummus con verdure, i primi pasta fredda al profumo di basilico e riso nero con gamberi e zucchine al lime, i secondi con finger food di falafel, bignè salato al caprino ed erba cipollina, mini french toast e mini pulled pork, dessert con mix di melone e cocomero, dolcetti della Pasticceria Boni, confetti Sweet Home e coppette di gelato Gelateria Pacifico, acqua e selezione di vini.

Spiega la Presidente di Croce Verde Reggio Emilia, Maria Teresa Cozza: “Ringraziamo il CERE per averci accolto anche quest’anno rinnovando una collaborazione che è per noi molto importante, e che porta ad eventi che registrano sempre grande partecipazione e successo. Una partecipazione che si trasforma in un sostegno fondamentale per mantenere gli standard elevati dei nostri servizi. Vogliamo ringraziare anche tutte le realtà economiche che hanno reso possibile il Charity Picnic, e vi aspettiamo tutti il 1 agosto”.