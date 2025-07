Strage Corinaldo: evaso dopo la tesi di laurea a Bologna, catturato a Barcellona

È stato fermato per strada a Barcellona il 26enne originario della Bassa Modenese, condannato per la strage di Corinaldo ed evaso nei giorni scorsi dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna.

Il giovane, che aveva fatto perdere le sue tracce il 3 luglio dopo aver discusso la tesi in Giurisprudenza, è tra coloro ritenuti responsabile della strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nel dicembre del 2018 persero la vita cinque adolescenti e una mamma. Condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi, nel carcere della Dozza di Bologna ha intrapreso un percorso di studi. Ottenuto un permesso per discutere la tesi, il 3 luglio non era tornato in carcere.