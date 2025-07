La Vicepresidente della Commissione UE, Virkkunen a settembre a Bologna al Tecnopolo con il Ministro Bernini

La Vicepresidente esecutiva e Commissaria europea per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, ha confermato al Ministro Anna Maria Bernini la sua visita ufficiale al Tecnopolo di Bologna a settembre.

La visita rappresenta un momento significativo per il progetto italiano dell’intelligenza artificiale, che si inserisce nella strategia europea per la sovranità tecnologica.

Il Tecnopolo rappresenta una delle infrastrutture strategiche del nostro Paese. Al supercomputer Leonardo, in grado di eseguire più di un miliardo di miliardi di operazioni al secondo, si affiancherà presto IT4LIA AI Factory, il supercomputer ottimizzato per l’AI, grazie a un investimento di 430 milioni di euro, finanziato in parti uguali dal ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Commissione europea.

L’Italia è poi candidata ad ospitare un’AI Gigafactory, strutture su larga scala dedicate allo sviluppo di modelli di nuova generazione con trilioni di parametri, che richiedono oltre centomila processori avanzati. L’iniziativa rientra nella strategia continentale per creare un ecosistema di innovazione che colleghi università, centri di ricerca, startup e PMI, accelerando lo sviluppo di soluzioni innovative nei settori agro-alimentare, cybersicurezza e cambiamento climatico. Il sito italiano candidato è sempre al Tecnopolo di Bologna, già riconosciuto come hub continentale per supercomputing, big data, intelligenza artificiale e calcolo quantistico.