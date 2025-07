Hub urbano in centro storico a Reggio Emilia: accolta la proposta

Soddisfazione per il riconoscimento ottenuto che conferma la qualità del lavoro di rete svolto e apre a importanti opportunità di valorizzazione del centro. Ad esprimerla, anche a nome dell’amministrazione comunale, è l’assessora a Economia urbana e Città storica del Comune di Reggio Emilia Stefania Bondavalli alla notizia del riconoscimento di Hub urbano per il centro storico di Reggio da parte della Regione Emilia – Romagna.

“Siamo estremamente soddisfatti – afferma l’assessora Bondavalli – dell’esito della nostra candidatura appoggiata da oltre 100 manifestazioni d’interesse e abbiamo sempre considerato la costituzione ufficiale di Hub urbano tra i passaggi determinanti per il rilancio del centro storico cittadino. Il risultato ottenuto è innanzitutto il riconoscimento dell’impegno comune e del lavoro portato avanti in questi mesi, che ci ha visto in cabina di regia insieme alle associazioni di categoria Confcommercio, CNA, Lapam Confartigianato e Confesercenti, a Camera di commercio, Confedilizia e Piccoli proprietari immobiliari e che ha coinvolto anche le Istituzioni, le associazioni e le realtà del territorio che hanno a cuore la rivitalizzazione del nostro centro storico. La costituzione ufficiale di Hub urbano – continua Bondavalli – consentirà, inoltre, di accedere a importanti finanziamenti stanziati dalla Regione attraverso il Comune per il rilancio del commercio locale. Anche per questo è importante che gli esercizi commerciali del centro che ancora non hanno aderito all’Assemblea, lo facciano ora e, insieme a loro, tutte le associazioni e i soggetti che intendono far parte di un percorso di condivisione delle progettualità che auspichiamo essere il più allargato possibile”. Intanto, prosegue anche lo studio per la costituzione di un Hub di prossimità nella zona della Stazione ferroviaria di Reggio Emilia “che speriamo – conclude l’assessora – possa approdare anch’esso alla candidatura in Regione”.

IL PERCORSO

La costituzione dell’Hub urbano del centro storico è finalizzata alla sua valorizzazione in termini economici e sociali, culturali e di attrattività. Il percorso, con forti connotazioni partecipative, ha visto la perimetrazione dell’Hub del centro storico, ovvero la definizione dell’area di 1,2 chilometri quadrati interna ai viali di Circonvallazione e l’avviso per la manifestazione d’interesse ad aderire all’accordo di partenariato con il Comune di Reggio Emilia, per la costituzione dello stesso Hub.

La manifestazione d’interesse, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, è stata fondamentale per richiedere l’adesione all’Hub del centro storico da parte delle singole imprese, associazioni, comitati e altri soggetti interessati: adesioni necessarie per richiedere il riconoscimento di Hub urbano alla Regione Emilia-Romagna. Ai sensi della Legge regionale 12 del 2023 solo le imprese e le associazioni che hanno aderito all’Hub urbano potranno essere assegnatarie delle risorse regionali.

La richiesta di riconoscimento dell’hub urbano del centro storico è stata presentata in Regione entro lo scorso 31 marzo, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di partenariato fra lo stesso Comune e Associazioni di categoria del commercio e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, soggetti imprenditoriali insediati nell’area perimetrata (la maggior parte), in forma singola o aggregata quali associazioni di via, e altri soggetti pubblici e privati interessati, quali istituzioni, associazioni ed imprese di altri settori (culturali, ricettivi e altri).