Fuoripista arriva a Marzabotto

Si chiama Fuoripista il nuovo festival che sta viaggiando lungo l’Appennino emiliano romagnolo, attraverso sette province, insediando in ciascuna un piccolo villaggio temporaneo a tema circense: una tre giorni di spettacoli che accoglierà persone di ogni età, tra circo contemporaneo, concerti, parate, attrazioni speciali tutte da scoprire. In ogni comune sono state individuate piazze naturali nei pressi o all’ingresso dei centri abitati, luoghi dove prenderà vita un piccolo ecosistema dell’immaginario, un circo-villaggio con proposte di spettacolo dal vivo tra clown, acrobatica, musica, giochi, attrazioni e concerti, con alcuni importanti nomi della musica italiana e non solo.

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio sarà Marzabotto a ospitare il coloratissimo festival.

Gli appuntamenti sono a cura dell’associazione culturale ArterEgo, che porta in scena un programma ricco di poesia, ironia e meraviglia per tutte le età.

PROGRAMMA:

Venerdì 18 luglio alle 21:30 – Aequilibrium – circo-teatro (Gera Circus)

Sabato 19 luglio

alle 15:30 – Laboratorio di Circo – per tutte le età (Scuola di Circo Arterego)

alle 17:00 – Horror Puppet Show – teatro di figura e clown (El Bechin)

alle 18:00 – Bubble Street Circus – circo e teatro di strada (Juriy Longhi)

alle 19:00 – Brisa Do Samba – concerto itinerante (Abraço Branco)

alle 21:30 – Lucchettino Classic – comico-cabaret (Compagnia Lucchettino)

alle 22:30 – Brisa Do Brasil – concerto da ballare (Abraço Branco)

Domenica 20 luglio

alle 11:00 – Il mercante di legnate – teatro di figura con burattini (Bambabambin Puppet Theatre)

alle 16:30 – Arlecchinate – burattini e peripezie (Bambabambin Puppet Theatre)

alle 17:30 – Il genio impossibile – circo-magia (Shezan Millestorie)

alle 21:00 – Seguime – spettacolo di circo contemporaneo (Cie ZeC – Zenzero e Cannella)

Programma completo e biglietti qui: https://bit.ly/fuoripista-2025-marzabotto

L’appuntamento è nel Parco Peppino Impastato, a Marzabotto.

Fuoripista è realizzato da ATER Fondazione e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni aderenti al Festival: Modigliana, Pavullo nel Frignano, Quattro Castella, Farini, Novafeltria, Berceto.