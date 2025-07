Reggio Emilia ricorda il sacrificio di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta

Sabato 19 luglio, Reggio Emilia ricorda il 33° anniversario della strage di via D’Amelio con una cerimonia per non dimenticare il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta che con lui persero la vita: Agostino Catalano, Emanuela Loi, prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

In mattinata un mazzo di fiori del Comune di Reggio Emilia sarà posto al cippo che ricorda lo stesso Borsellino e Giovanni Falcone al parco del Popolo. Nel pomeriggio di sabato per ricordare le loro storie, rinnovare l’impegno di tutte e tutti nel contrasto alla criminalità organizzata e chiedere verità e giustizia il Comune di Reggio Emilia, la Provincia e Libera Reggio Emilia organizzano una iniziativa che si terrà alle 18.30 intorno alla quercia secolare, intitolata alle vittime della mafia, situata al centro del parco Il Carrozzone, in via Fratelli Bruschi 10.

Dopo il saluto delle autorità l’appuntamento prevede le letture a cura del Laboratorio Avanzato di Cittadinanza (LabAv) e di Libera per finire con la presentazione degli striscioni preparati dalle bambine e dai bambini dei campi estivi che saranno appesi alla quercia. La serata si concluderà con un rinfresco preparato dal centro sociale Ancescao Il Carrozzone.

L’appuntamento è una delle tappe conclusive del progetto, partito con la commemorazione delle vittime della strage di Capaci del 23 maggio, che ha visto diversi incontri sul tema all’interno dei campi estivi della provincia di Reggio Emilia.

Oltre 400 ragazze e ragazzi, dai 5 ai 13 anni, hanno conosciuto la storia dei giudici, dei poliziotti e di tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata grazie alle attiviste e gli attivisti di Libera, che sono intervenuti nei campi estivi di Reggio Emilia, Bibbiano, Cavriago ed Albinea, organizzati dalle cooperative Reggiana Educatori, Papa Giovanni XXIII, La Collina, dalla Polisportiva Bibbianese, dall’associazione Bobcats APS ASD e dal Comune di Albinea.