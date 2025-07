Piano strategico del Centro storico, l’assessora regionale Frisoni a Reggio

Valorizzazione del centro storico e delle attività sportive locali sono stati i temi al centro della visita avvenuta stamane in Municipio a Reggio Emilia da parte dell’assessora regionale a Turismo, sport e commercio Roberta Frisoni.

L’assessora, ricevuta dal sindaco Marco Massari e dall’assessora comunale a Economia urbana e sport Stefania Bondavalli, insieme ai dirigenti comunali Lorena Belli (commercio), Irene Manzini Ceinar (centro storico) e Massimo Magnani (sviluppo sostenibile), si è a lungo confrontata sul Piano strategico del centro storico che il Comune di Reggio ha messo in campo per il rilancio dell’esagono dal punto di vista del commercio, della residenza e della sua attrattività in generale.

Subito dopo si svolto anche l’incontro con le associazioni locali di categoria del mondo del commercio Confesercenti, Confcommercio, Cna, Lapam-Confartigianato, Federlaberghi, Confediliza, Asppi, Cgil che si sono dette soddisfatte del lavoro finora svolto e fiduciose dei suoi futuri sviluppi. Tra i temi oggetto della discussione le sinergie attivate, le risorse, le nuove opportunità e le normative contrattuali nazionali in materia di commercio che oggi risultano datate e poco flessibili.

“Ringrazio l’assessora Frisoni per l’attenzione nei confronti della nostra cttà e le associazioni che con dedizione lavorano con noi per valorizzare al meglio il nostro centro storico. Con il Piano strategico di rilancio stiamo facendo, in maniera condivisa con il mondo del commercio e gli stakeholder locali, un grande sforzo per intercettare risorse, anche regionali, per lavorare in una prospettiva di lungo periodo e mettere in campo una nuova concezione di economia urbana, così come definita anche dalla legge 12 della Regione che dà vita agli Hub urbani” ha detto l’assessora Bondavalli.

“Reggio ha fatto un lavoro solido e ben articolato in materia di rilancio del territorio, frutto di un impegno collettivo che ha già portato all’aggiudicazione di risorse regionali per la riqualificazione del Parco del Popolo e per lo sport – ha commentato l’assessora Frisoni – A breve usciranno anche gli esiti per il riconoscimento degli hub urbani per i quali la Regione mette a disposizione 14 milioni di euro a partire dal 2026, risorse che si aggiungono a quelle già destinate agli studi di fattibilità. Rilanciare i centri storici delle nostre città costituisce oggi una sfida importante che ci deve far trovare pronti a cogliere nuove opportunità e rispetto alla quale vedo un clima molto positivo e collaborativo anche da parte delle associazioni di categoria locali”.

La seconda parte della visita è invece stata dedicata allo sport. All’impianto del Valorugby di via Assalini, l’assessora Frisoni, insieme all’assessora Bondavalli e a Giammaria Manghi, coordinatore delle Politiche sportive della Regione Emilia-Romagna, ha incontrato Valeria Prampolini e Silvia Signorelli, rispettivamente presidente e direttrice della Fondazione per lo Sport, la dirigente Lorena Belli e la squadra Valorugby che partecipa al campionato Top 10 Fir. A seguire, al campo da baseball di via Caselli, per un incontro con le squadre della nazionale Senior e Junior che si stanno allenando per i Campionati europei di baseball che si terranno in Repubblica Ceca dal 1 al 10 agosto.