Il terzo appuntamento con i Giovedì sotto le stelle

Terzo appuntamento, domani 17 Luglio, con i “Giovedì sotto le Stelle”: la kermesse estiva di Sassuolo che, nelle serate dei giovedì di luglio, propone negozi aperti con promozioni, eventi, spettacoli e mercatini dalle ore 20 alle ore 24. Il Comitato dei Commercianti del Centro Storico e tantissime associazioni, circoli e parrocchie animano il centro storico della città con il patrocinio dall’Amministrazione Comunale e la collaborazione di Sgp.

Questo il programma di domani, giovedì 17 luglio

Julive Music Fest: manifestazione musicale dedicata ai giovani talenti e artisti emergenti del Distretto Ceramico promossa dal Comune di Sassuolo, a cura di Marco Dieci, Sonus Academy e CTG, con il sostegno di Fondazione di Modena. Piazza Martiri Partigiani, Piazzale della Rosa e Temple Bar a partire dalle ore 20;

Mostra d’arte “Collettiva d’Estate”: a cura del Gruppo Pittori Sassolesi Jacopo Cavedoni presso la Galleria Jacopo Cavedoni, Via Fenuzzi 12/14 dalle 20;

Insieme per la vita: una serata speciale nel cuore di Sassuolo: i ristoranti del centro si uniscono per sostenere il reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Sassuolo, grazie all’iniziativa dell’Associazione “Non è colpa mia” dalle 20;

Giochi sotto le Stelle: stand, laboratori e gonfiabili per bambine e bambini in piazza Martiri Partigiani dalle 20;

Fabrizio Dal Borgo: cover ’70-’80-’90, cena e animazione presso il bar Luana in piazza Risorgimento 31 dalle 20;

Si fes…Teggia: Raduno ed esposizione moto con aperitivo, visita guidata alla Distilleria Roteglia 1848 e dj set in piazzale Teggia dalle 20,30;

Narra-letture: incontro mensile del gruppo di lettura della Biblioteca N. Cionini dedicato a “Il mio anno di riposo e oblio” di Ottessa Moshfegh presso la corte di Villa Giacobazzi, Parco Vistarino dalle ore 20,30;

Siamo Soli Band: tributo a Vasco Rossi. Concerto di musica live in piazza Garibaldi dalle 21;

Summer Dance Party: mercatini, musica e negozi aperti in via Cavallotti dalle 21;

Raduno Harley Davidson con musica live della band Firewood in viale XX Settembre dalle 21,15;

Anima Zero Acoustic Tribute: tributo a Renato Zero presso il bar Stella, Via Mazzini 71 dalle 21,30

DJ set di Simona Gee DJ in piazza Garibaldi dalle 22,30