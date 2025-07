Bologna, il piano per la rigenerazione metropolitana vince il Premio Urbanistica 2025

Una strategia integrata che unisce pianificazione territoriale, strumenti finanziari innovativi e il pieno utilizzo delle risorse europee. È questa la visione che ha permesso alla Città metropolitana di Bologna di conquistare il Premio Urbanistica 2025 nella categoria “Piani e programmi”, tra i più rilevanti riconoscimenti nazionali nel campo della pianificazione territoriale.

Il Piano Territoriale Metropolitano e il percorso di attuazione sviluppato attraverso il Pnrr e il Fondo Perequativo Metropolitano rappresentano oggi un modello concreto per sostenere la rigenerazione urbana e territoriale, promuovendo coesione, sostenibilità e innovazione su scala metropolitana.

Pnrr e Fondo perequativo: rigenerazione e riequilibrio

Nell’ambito delle risorse stanziate dal Pnrr, la Città metropolitana di Bologna ha ottenuto circa 45 milioni di euro attraverso il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), destinati a progetti di rigenerazione in diverse aree del territorio, tra pianura e Appennino. Parallelamente, è in corso il Piano Urbano Integrato (PUI) “Rete Metropolitana per la Conoscenza: la Grande Bologna”, un programma da 157 milioni di euro che coinvolge i comuni di Bologna, Imola, Marzabotto, Camugnano, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro.

A questi si affianca il Fondo Perequativo Metropolitano, strumento permanente ideato per finanziare in modo strutturale i programmi di rigenerazione, con un meccanismo che consente di reinvestire le risorse generate dalle trasformazioni territoriali a favore dei contesti più fragili, promuovendo equità e sostenibilità.

Le Officine per la Rigenerazione e i progetti sul territorio

Per garantire qualità progettuale e capacità amministrativa ai comuni, la Città metropolitana ha istituito le Officine per la Rigenerazione Metropolitana (ORMe), un supporto operativo e formativo dedicato agli uffici tecnici comunali. Le Officine coordinano gli interventi finanziati e accompagnano la progettazione locale, con l’obiettivo di garantire coerenza, efficacia e impatto positivo sulle comunità. Tra gli interventi più significativi si segnalano il restauro delle ex officine Artieri a Imola, all’interno del complesso Osservanza, la riqualificazione dell’ex cartiera Burgo a Marzabotto ed il progetto di abitare condiviso “Borgonuovo” a Sasso Marconi.

Il Premio Urbanistica 2025: le tre nuove categorie

L’edizione 2025 del Premio Urbanistica introduce tre nuove categorie per valorizzare al meglio le diverse dimensioni e scale degli interventi:

Strategie e politiche, per le iniziative su larga scala promosse da enti pubblici o istituzionali;

Piani e programmi, per gli strumenti urbanistici e i programmi settoriali che traducono strategie e obiettivi in azioni concrete;

Progetti e cantieri, dedicata alle iniziative di piccola scala in fase progettuale avanzata o già in corso di realizzazione.

«La partecipazione al Premio Urbanistica nell’ambito delle edizioni di Urbanpromo – sottolinea Paolo Galuzzi, direttore della rivista Urbanistica – si rivela ogni anno più ricca: non solo per il numero di esperienze proposte, ma ormai per i contenuti che i progetti candidati avanzano nella direzione della rigenerazione urbana e ambientale. Nel tempo questa partecipazione al premio ha permesso di raccogliere un atlante significativo delle azioni che soggetti pubblici e privati, spesso in forma collaborativa e partenariale, promuovono per aderire alle sfide che la rigenerazione urbana sollecita e che trovano pregnanza quando dimostrano di essere capaci di integrare concretamente più dimensioni e lavorare tra spazio, società, economia, ambiente e innovazione tecnologica».

Il riconoscimento sarà consegnato nell’ambito della 22ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, in programma dall’11 al 14 novembre 2025 presso l’Innovation Center della Fondazione CR Firenze. Urbanpromo è la rassegna italiana di riferimento per la rigenerazione urbana e la pianificazione territoriale, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU).