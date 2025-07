Un ulivo per crescere insieme: il dono della Scuola dell’Infanzia Calza alla comunità di Medicina

Con un gesto semplice ma carico di significato, le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia “L. Calza”, insieme alle loro insegnanti, hanno concluso l’anno scolastico 2024-2025 donando un ulivo alla comunità di Medicina.

L’albero è stato piantato nel parco adiacente agli appartamenti protetti, in un momento di grande emozione e partecipazione. Presenti alla cerimonia la Vicesindaca del Comune di Medicina Dilva Fava, il vicario Marco Baldini, una rappresentanza dei bambini e delle bambine di 5 anni delle sezioni Gialla, Rosa e l’intera sezione Azzurra, accompagnati dalle rispettive insegnanti.

Con entusiasmo e grande senso di responsabilità, i piccoli hanno partecipato alla piantumazione versando la terra con le proprie mani e annaffiando con cura l’albero che, da oggi, crescerà insieme a loro e a tutta la comunità.

Il progetto è nato dal percorso educativo-didattico, svolto durante l’anno scolastico e che ha coinvolto più sezioni della scuola, dedicato alla scoperta della natura e dei suoi elementi: acqua, aria e terra. Un’attività, con un forte accento sulla sostenibilità ambientale e sulla cura del pianeta, che ha messo al centro i più piccoli come protagonisti attivi e consapevoli del loro ambiente.

La scelta di donare un ulivo, alto circa due metri, non è stata casuale: si tratta di un albero sempreverde, resistente e longevo, che richiede poche cure. Un Simbolo di pace che rappresenta anche un messaggio di speranza e resilienza per il futuro.

«La donazione e piantumazione dell’albero di ulivo è un gesto concreto e simbolico, che unisce educazione, amore per la natura e senso di appartenenza, lasciando un segno visibile e duraturo nel cuore della nostra città. Ringrazio l’Istituto Comprensivo di Medicina, le insegnanti, le bambine e i bambini e le loro famiglie per la partecipazione alle attività educative condivise che uniscono Scuola e Comunità. Un ringraziamento anche all’Ufficio Manutenzione comunale per la preziosa collaborazione» – dichiara la Vicesindaca Dilva Fava.